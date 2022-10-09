Giresunspor, TFF'ye başvuruda bulunacak! Maçlarında VAR sisteminin kullanılmamasını istiyor - Son Dakika
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Giresunspor, TFF'ye başvuruda bulunacak! Maçlarında VAR sisteminin kullanılmamasını istiyor

09.10.2022 17:38
Giresunspor, TFF'ye başvuruda bulunacak! Maçlarında VAR sisteminin kullanılmamasını istiyor

Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan Giresunspor, bundan sonraki karşılaşmalarında VAR sisteminin kullanılmaması için TFF'ye başvuruda bulunacak. Kulüpten yapılan açıklamada, "Avrupa liglerindeki uygulamalardan çok uzakta bir şekilde uygulanan bu VAR sisteminin, teknolojinin imkanlarından daha çok faydalanarak doğru kullanımı bulunana kadar kullanılmaması gerektiği fikri tüm Anadolu kulüplerinde baş göstermiştir." ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig'in 9. haftasında Giresunspor, sahasında Beşiktaş'a 1-0 yenildi. Karadeniz ekibi bu karşılaşma sonrası TFF ve MHK'ye tarihi bir VAR başvurusunda bulunacaklarını açıkladı.

"VAR SİSTEMİ UYGULANMADAN OYNANSIN"

VAR sisteminden çıkmak istediklerini duyuran Giresunspor resmi sitesinden yaptığı açıklamada, "Bitexen Giresunspor Kulübü olarak, bundan sonraki maçlarımızın VAR sistemi uygulanmadan oynanması için Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kuruluna başvuruda bulunacağımızı kamuoyuna bildiririz.

"HEP BİRLİKTE TECRÜBE ETTİK"

Ülkemizde kullanılmaya başladığı günden beri, asıl amacı telafisi mümkün olmayan, oyunun sonucuna etki edecek büyük hatalarda devreye girerek hatayı düzeltmek olan sistemin ne yazık ki farklı amaçlara evrildiğini, oyunu adaletten daha da uzaklaştırdığını hep birlikte tecrübe etmiş bulunmaktayız. Avrupa liglerindeki uygulamalardan çok uzakta bir şekilde uygulanan bu VAR sisteminin, teknolojinin imkanlarından daha çok faydalanarak doğru kullanımı bulunana kadar kullanılmaması gerektiği fikri tüm Anadolu kulüplerinde baş göstermiştir. Bu bağlamda kulüp olarak maçlarımızın VAR sistemi uygulanmadan oynanması için 10 Ekim Pazartesi günü sunacağımız dilekçe ile Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kuruluna başvuruda bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verdi.

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