Art arda alınan zaferlerle birlikte kara bulutları dağıtan Kara Kartal'da transfer operasyonu hız kazandı. Siyah-Beyazlılar'da yıldız Gedson için devler sıraya girerken yönetim de başarılı oyuncunun olası satışından gelecek parayla yeni takviyeler yapmayı hedefliyor.
Fanatik'teki habere göre; Gedson'u Fulham, Aston Villa ve Crystal Palace istiyor. Portekizli orta sahaya, İtalya'dan da Lazio ve Roma'nın ilgisinin bulunduğu kaydedildi.
Kara Kartal, Gedson için 13 milyon euro istiyor. İdareciler ayrıca sonraki satıştan yüzde 15 de pay talep ediyor. Genç oyuncunun eski kulübü Benfica'yla yapılan özel anlaşma gereği Beşiktaş, Gedson Fernandes'i satması halinde elde edeceği bonservis bedelinin yarısını Portekiz kulübüne verecek.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'a dev talipler! Gedson için 5 takım sıraya girdi - Son Dakika