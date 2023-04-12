Beşiktaş'a dev talipler! Gedson için 5 takım sıraya girdi - Son Dakika
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Beşiktaş'a dev talipler! Gedson için 5 takım sıraya girdi

12.04.2023 14:46

Beşiktaş'ın başarılı orta sahası Gedson Fernandes'e Fulham, Aston Villa, Crystal Palace, Lazio ve Roma teklif yapmaya hazırlanıyor. Siyah-Beyazlı ekibin Gedson için 13 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 15 pay istediği biliniyor.

Art arda alınan zaferlerle birlikte kara bulutları dağıtan Kara Kartal'da transfer operasyonu hız kazandı. Siyah-Beyazlılar'da yıldız Gedson için devler sıraya girerken yönetim de başarılı oyuncunun olası satışından gelecek parayla yeni takviyeler yapmayı hedefliyor.

5 TAKIM İSTİYOR

Fanatik'teki habere göre; Gedson'u Fulham, Aston Villa ve Crystal Palace istiyor. Portekizli orta sahaya, İtalya'dan da Lazio ve Roma'nın ilgisinin bulunduğu kaydedildi.

13 MİLYON EURO

Kara Kartal, Gedson için 13 milyon euro istiyor. İdareciler ayrıca sonraki satıştan yüzde 15 de pay talep ediyor. Genç oyuncunun eski kulübü Benfica'yla yapılan özel anlaşma gereği Beşiktaş, Gedson Fernandes'i satması halinde elde edeceği bonservis bedelinin yarısını Portekiz kulübüne verecek.

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Gedson Fernandes, Beşiktaş, Fulham, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'a dev talipler! Gedson için 5 takım sıraya girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'a dev talipler! Gedson için 5 takım sıraya girdi - Son Dakika
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