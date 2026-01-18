Beşiktaş'a Ndidi'den kötü haber! Forma giyemeyeceği maçlar belli oldu - Son Dakika
Beşiktaş'a Ndidi'den kötü haber! Forma giyemeyeceği maçlar belli oldu

Beşiktaş\'a Ndidi\'den kötü haber! Forma giyemeyeceği maçlar belli oldu
18.01.2026 16:43
Beşiktaş\'a Ndidi\'den kötü haber! Forma giyemeyeceği maçlar belli oldu
Afrika Uluslar Kupası'ndaki Cezayir maçında sakatlanarak oyundan çıkan Beşiktaş'ın Nijeryalı futbolcusu Wilfred Ndidi'nin uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildi. Ndidi, Kayserispor ve Eyüpspor maçlarında forma giyemeyecek.

Afrika Uluslar Kupası'nda oynanan Nijerya - Cezayir maçında sakatlanarak oyundan çıkan Beşiktaş'ın Nijeryalı futbolcusu Wilfred Ndidi'nin siyah-beyazlılara kötü haber geldi.

GERİLME VE KANAMA TESPİT EDİLDİ

Yaşadığı sakatlık ciddi olan Ndidi'nin uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildi. Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden konuyla alakalı yapılan açıklamada, "Nijerya'nın Cezayir'le oynadığı Afrika Uluslar Kupası müsabakasının 70. dakikasında sol uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen futbolcumuz Wilfred Ndidi'nin uyluk arka adalesinde (biseps femoris) Nijerya milli takımı sağlık ekibi tarafından gerçekleştirilen MR görüntülemesinde gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Wilfred Ndidi'nin tedavi sürecine başlanmıştır" denildi.

FORMA GİYEMEYECEĞİ MAÇLAR

Deneyimli orta saha oyuncusunun ligde sırasıyla oynanacak Kayserispor ve Eyüpspor maçlarında forma giyemeyeceği öğrenildi.

Kayserispor, Beşiktaş, Eyüpspor, Cezayir, Afrika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'a Ndidi'den kötü haber! Forma giyemeyeceği maçlar belli oldu - Son Dakika

SON DAKİKA: Beşiktaş'a Ndidi'den kötü haber! Forma giyemeyeceği maçlar belli oldu - Son Dakika
