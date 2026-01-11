Beşiktaş'a sevindirici haber! Dönüş tarihleri belli oldu - Son Dakika
Spor

Beşiktaş'a sevindirici haber! Dönüş tarihleri belli oldu

Beşiktaş\'a sevindirici haber! Dönüş tarihleri belli oldu
11.01.2026 20:09
Beşiktaş\'a sevindirici haber! Dönüş tarihleri belli oldu
Antalya kampını tamamlayan Beşiktaş'a sakat isimlerden sevindirici haber geldi. Siyah-beyazlılarda Jota Silva'nın ardından Cengiz Ünder ve Mustafa Hekimoğlu'nun da sakatlığını atlatması teknik ekibin yüzünü güldürdü. Cengiz Ünder ve Mustafa Hekimoğlu'nun sahalara dönüş tarihi belli oldu.

Trendyol Süper Lig'e verilen arayı Antalya kampıyla değerlendiren Beşiktaş'a 3 sakat oyuncusundan da müjdeli haber geldi.

SAKATLARDAN SEVİNDİREN HABER

Beşiktaş'ta sakatlığını tamamlayan Jota Silva'nın ardından Cengiz Ünder ve Mustafa Hekimoğlu da takıma katılarak teknik heyetin yüzünü güldürdü. Jota Silva, hazırlık maçında sergilediği 1 gol ve 1 asistlik performansla dikkat çekerken, kısa süre içinde tam hazır seviyeye ulaşmasının beklendiği aktarıldı.

CENGİZ ÜNDER VE MUSTAFA'NIN DÖNÜŞ TARİHİ

Kampta takımla çalışmalara başlayan Cengiz Ünder ve Mustafa Hekimoğlu'nun da takıma dönüş tarihleri netleşti. İki oyuncunun da 19 Ocak Pazartesi günü oynanacak Kayserispor karşılaşmasında kadroda yer almaları bekleniyor.

İLK MAÇ KAYSERİSPOR İLE

Beşiktaş, ligin ikinci yarısının ilk maçında 19 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de Kayserispor ile kendi sahasında karşı karşıya gelecek.

Son Dakika Spor Beşiktaş'a sevindirici haber! Dönüş tarihleri belli oldu - Son Dakika

