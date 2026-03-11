Irak, İran'a Saldırıya İzin Vermeyecek - Son Dakika
Irak, İran'a Saldırıya İzin Vermeyecek

11.03.2026 20:13
Irak Başbakanı Sudani, topraklarının İran'a saldırmak için kullanılmasına asla izin vermeyeceklerini belirtti.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile telefon telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

"IRAK TOPRAKLARININ İRAN'A KARŞI KULLANILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Sudani, görüşme sırasında ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına değinerek, Irak'ın İran'ı hedef alan çatışmalara karşı olduğunu belirtti. Bölge güvenliği için diyalog çağrısında bulunan Sudani, ülkesinin topraklarını İran'a saldırmak için kullanılmasına izin vermeyeceğini söyleyerek, İran'ı hedef alan askeri faaliyetleri kınadıklarını ve bölge halklarının güvenliğini tehdit eden her türlü savaşa karşı olduklarını vurguladı.

Irak'ın egemenliğine yönelik hassasiyetini dile getiren Sudani, "Irak hükümeti, İran'ın güvenliğini ve egemenliğini önemsemektedir. Herhangi bir tarafın veya şahsın Irak topraklarını İran'a saldırı düzenlemek için topraklarımızın kullanmasına asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Muhammed Şiya Sudani

"SAVAŞIN SONA ERMESİ İÇİN HER TÜRLÜ ÇABAYI GÖSTERMEYE HAZIRIZ"

Savaşın sona ermesi için her türlü çabayı göstermeye hazır olduklarını ifade eden Irak Başbakanı, çözüme güç kullanarak değil, barışçıl yollardan ulaşılabileceğine inandıklarını söyledi. Irak topraklarına yönelik son dönemde artan saldırıların ülkenin egemenliğinin açık bir ihlali olduğunu söyleyen Sudani, bu durumun Irak'ın savaşı durdurma yönündeki diplomatik çabalarını baltaladığını kaydetti.

Pezeşkiyan ise Irak'ın anlaşmazlıkların çözümünde güç kullanımını reddeden tutumunu takdirle karşıladığını belirterek, Bağdat hükümetine bölgesel istikrarı koruma çabaları nedeniyle teşekkür etti.

Mesut Pezeşkiyan

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, İran, Irak, Son Dakika

