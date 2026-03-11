Trump, İspanya'yı açıkça tehdit etti: Ticareti kesebiliriz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump, İspanya'yı açıkça tehdit etti: Ticareti kesebiliriz

Haberin Videosunu İzleyin
Trump, İspanya\'yı açıkça tehdit etti: Ticareti kesebiliriz
11.03.2026 20:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Trump, İspanya\'yı açıkça tehdit etti: Ticareti kesebiliriz
Haber Videosu

ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda Washington'la aynı çizgide hareket etmediği gerekçesiyle İspanya'yı sert sözlerle eleştirerek iki ülke arasındaki ticaretin tamamen kesilebileceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, İspanya'nın İran konusunda izlediği politikayı sert sözlerle eleştirdi. Basın mensuplarına konuşan Trump, İspanya'nın yeterince iş birliği yapmadığını savunarak iki ülke arasındaki ticaretin tamamen kesilebileceğini söyledi.

ABD-İSPANYA HATTINDA GERİLİM

ABD'nin İsrail ile birlikte İran'a yönelik başlattığı saldırı, İspanya yönetiminin tepkisini çekti. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, yaptığı açıklamada İran halkının geleceğine dış güçlerin yön vermemesi gerektiğini ifade etti. Sanchez'in bu sözleri ABD Başkanı Donald Trump'ın tepkisine neden oldu.

"İSPANYA İLE TİCARETİ KESEBİLİRİZ"

Trump, basın mensuplarına yaptığı açıklamada İspanya'nın tutumunu sert sözlerle eleştirerek "Çok kötü davrandılar. İspanya ile ticareti kesebiliriz" dedi.

"İSPANYA HALKI HARİKA AMA LİDERLERİ DEĞİL"

Konuşmasının devamında İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i hedef alan Trump, kişisel eleştirilerde bulundu. Trump, "İspanya halkı harika ama liderleri öyle değil." diyerek Sanchez'in politikalarını eleştirdi. ABD Başkanı daha önce de Sanchez'i NATO kapsamında savunma harcamalarına yeterli bütçe ayırmamakla suçlamıştı.

SANCHEZ, 23 YIL ÖNCESİNİ HATIRLATMIŞTI

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ise İran'a yönelik askeri operasyonlara karşı olduklarını belirterek "23 yıl önce başka bir ABD yönetimi bizi Orta Doğu'da bir savaşa sürükledi. O zaman da Saddam Hüseyin'in kitle imha silahlarını ortadan kaldırmak için saldırı yapıldığı söyleniyordu. Ancak gerçekte Avrupa, Berlin Duvarı'nın yıkılmasından bu yana en büyük güvensizlik dalgasıyla karşı karşıya kaldı" demişti.

TÜRKİYE-İSPANYA KARDEŞLİĞİ VİRAL OLDU

Öte yandan ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına karşı diğer batılı ülkelerden farklı olarak İspanya Başbakanı Pedro Sanchez yaptığı açıklamalar ile adeta gönülleri fethetti. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda İspanya Başbakanı Sanchez'in dik duruşu Türk kullanıcılar tarafından sosyal medya hesaplarında mizahi bir dille yanıt buldu. Bu paylaşımlar İspanya'daki TV programlarına bile konu oldu.

Trump, Pedro Sanchez'i tehdit etti: İspanya ile ticareti kesebiliriz

"KEL İSPANYOL KALMAYACAK"

Siyasi takdir, kısa sürede Türk internet mizahıyla birleşti. Bir Türk kullanıcının, Türkiye'nin dünyaca ünlü saç ekimi başarısına atıfta bulunarak paylaştığı "Kel İspanyol kalmayacak!" tweeti, olayı bambaşka bir boyuta taşıdı.

Bu paylaşım o kadar popüler oldu ki İspanyol medyası buna kayıtsız kalamadı. İspanya'nın yüksek reytingli kanallarından Sexta'da yayınlanan 'El Objetivo' programında sunucu Emilio Faió bu tweeti ekrana taşıdı. Hatta programda dünyaca ünlü futbolcu Iniesta'nın saç ekilmiş halini gören yorumcular şaşkınlıklarını gizleyemezken, iki ülke arasındaki "kardeşlik" vurgusu İspanyol televizyonlarında da yankı buldu.

Uluslararası İlişkiler, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump, İspanya'yı açıkça tehdit etti: Ticareti kesebiliriz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Atalay k Atalay k:
    Diğer ülkelerde abd ye bu tepkiyi gösterse dünyadan izole edilse 6 0 Yanıtla
  • nevzat ak nevzat ak:
    İspanya başbakanı diye yazılır adam diye okunur 5 0 Yanıtla
  • sw9ffps6d7 sw9ffps6d7:
    Helal olsun İspanya başbakanı pedro. kalbimiz seninle güzel insan .. 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Liverpool taraftarlarından maça damga vuran Atatürk pankartı Liverpool taraftarlarından maça damga vuran Atatürk pankartı
Şampiyonlar Ligi’nde gecenin olayı İlk 15 dakikada öyle hatalar yaptı ki 3 gol yer yermez oyundan alındı Şampiyonlar Ligi'nde gecenin olayı! İlk 15 dakikada öyle hatalar yaptı ki 3 gol yer yermez oyundan alındı
Yasak aşk iddiasında vali yardımcısı görevden uzaklaştırıldı Yasak aşk iddiasında vali yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Pentagon’un milyonlarca dolarlık lüks tüketim harcamaları tartışma yarattı Pentagon'un milyonlarca dolarlık lüks tüketim harcamaları tartışma yarattı
Galatasaray’a Davinson Sanchez’den kötü haber Galatasaray'a Davinson Sanchez'den kötü haber
İsrail jetleri alev alev yandı, pilotlar böyle kaçtı İsrail jetleri alev alev yandı, pilotlar böyle kaçtı
Muhammed Salah, Galatasaray taraftarını iki kelime ile özetledi Muhammed Salah, Galatasaray taraftarını iki kelime ile özetledi
İranlı kadın futbolcular, otobüsün camından cep telefonlarıyla SOS işareti yaptı İranlı kadın futbolcular, otobüsün camından cep telefonlarıyla SOS işareti yaptı
Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı
İşte Şampiyonlar Ligi bu Kazandım derken 906’da gelen golle yıkıldılar İşte Şampiyonlar Ligi bu! Kazandım derken 90+6'da gelen golle yıkıldılar
Resmen yürürlükte Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine İrfan Fidan seçildi Resmen yürürlükte! Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine İrfan Fidan seçildi
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e sürpriz uyarı: Artık buna son verin Savaş sürerken ABD'den İsrail'e sürpriz uyarı: Artık buna son verin

20:36
Pakistan donanması, gemi trafiğine kapatılan Hürmüz Boğazı’nda bir ilki gerçekleştirdi
Pakistan donanması, gemi trafiğine kapatılan Hürmüz Boğazı'nda bir ilki gerçekleştirdi
20:27
Barış Göktürk, Fenerbahçe’ye başkan adaylığını açıkladı
Barış Göktürk, Fenerbahçe'ye başkan adaylığını açıkladı
20:13
Irak: Topraklarımızın İran’a karşı kullanılmasına izin vermeyeceğiz
Irak: Topraklarımızın İran'a karşı kullanılmasına izin vermeyeceğiz
20:04
Dikkat çeken iddia: ABD’nin İran’daki asıl hedefi Hark Adası
Dikkat çeken iddia: ABD'nin İran'daki asıl hedefi Hark Adası
19:55
Tüm dünya savaş bitsin diye beklerken Romanya ateşe benzin döktü
Tüm dünya savaş bitsin diye beklerken Romanya ateşe benzin döktü
19:40
İran cephesinden Trump’ı küplere bindirecek sözler
İran cephesinden Trump'ı küplere bindirecek sözler
18:27
ABD, Irak’ın Musul şehrini vurdu
ABD, Irak'ın Musul şehrini vurdu
18:11
İstismarla suçladığı şahsı duruşma çıkışında kalbinden bıçaklayarak öldürdü
İstismarla suçladığı şahsı duruşma çıkışında kalbinden bıçaklayarak öldürdü
17:42
Umman’da petrol merkezindeki limana İHA saldırısı
Umman'da petrol merkezindeki limana İHA saldırısı
17:18
Trump: İran’da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek
Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek
17:17
Gazze’de yaşattıklarını yaşıyorlar: İsrailli gazeteci ’’açız’’ diyerek yardım istedi
Gazze'de yaşattıklarını yaşıyorlar: İsrailli gazeteci ''açız'' diyerek yardım istedi
16:33
Rojin Kabaiş’in babasından çağrı: Üniversitedeki tüm erkeklerin...
Rojin Kabaiş'in babasından çağrı: Üniversitedeki tüm erkeklerin...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 21:24:34. #.0.5#
SON DAKİKA: Trump, İspanya'yı açıkça tehdit etti: Ticareti kesebiliriz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.