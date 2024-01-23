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Beşiktaş, Adana Demirspor maçına 3 değişiklikle çıktı - Son Dakika
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Beşiktaş, Adana Demirspor maçına 3 değişiklikle çıktı

Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında Yukatel Adana Demirspor'u konuk ederken kadroda 3 değişiklik yaptı. Teknik direktör Fernando Santos, son maçta görev verdiği oyunculardan Tayyip Talha ile Onur Bulut'u yedeğe çekerken, Umut Meraş'ın sakatlığı nedeniyle Serkan Emrecan Terzi'yi ilk 11'de görevlendirdi. Ayrıca Norveçli oyuncu Jonas Svensson, eski takımı Adana Demirspor karşısında Beşiktaş formasıyla ilk kez 11'de sahaya çıktı.

Beşiktaş, Adana Demirspor maçına 3 değişiklikle çıktı
23.01.2024 - 20:13,
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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Yukatel Adana Demirspor'u konuk eden Beşiktaş, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakaya Mert Günok, Jonas Svensson, Necip Uysal, Bakhtiyor Zaynutdinov, Serkan Emrecan Terzi, Demir Ege Tıknaz, Tayfur Bingöl, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Semih Kılıçsoy ve Cenk Tosun 11'iyle başladı.

Yedek kulübesinde ise Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Ante Rebic, Rachid Ghezzal, Jackson Muleka, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Yakup Arda Kılıç, Aytuğ Batur Kömeç ve Emrecan Bulut yer aldı.

Teknik direktör Fernando Santos, Süper Lig'in 21. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'a 4-0 mağlup oldukları mücadelede ilk 11'de görev verdiği oyunculardan Tayyip Talha ile Onur Bulut'u yedeğe çekti. Karşılaşma öncesi açıklanan ilk 11'de yer alan Umut Meraş ise ısınma esnasında sol üst ön adalesinde ağrı hissetmesi nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Santos, Adana Demirspor karşısında bu isimlerin yerine Necip, Svensson ve Serkan Emrecan Terzi'yi görevlendirdi.

Svensson, ilk kez 11'de forma giydi

Beşiktaş'ın Norveçli oyuncusu Jonas Svensson, siyah-beyazlı formayla 11'deki ilk maçına eski takımı Yukatel Adana Demirspor karşısında çıktı.

Adana Demirspor ile sözleşmesini fesheden ve ara transfer döneminde Beşiktaş'a transfer olan 30 yaşındaki sağ bek, sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda Eyüpspor ile oynanan müsabakada 12 dakika forma giymişti.

Svensson, siyah-beyazlıların ligde VavaCars Fatih Karagümrük ve Pendikspor ile yaptığı maçlarda yedek kulübesinde yer almasına rağmen süre bulamamıştı.

Umut Meraş'ın sakatlığı nedeniyle ilk 11'de görev alan Serkan Emrecan Terzi, bu sezon tüm kulvarlarda 4. maçına çıktı. 20 yaşındaki futbolcu, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Lugano ile yapılan müsabakada bir gol kaydetmişti.

Necip-Zaynutdinov ikilisi ikinci kez

Beşiktaş'ta Adana Demirspor maçında stoper ikilisi olarak görev yapan Necip Uysal ile Bakhtiyor Zaynutdinov, bu sezon ligde savunmanın ortasında ikinci kez beraber forma giydi.

Siyah-beyazlı takım, bu ikilinin savunmanın ortasında oynadığı ilk müsabakada Kasımpaşa'ya 3-1 yenilmişti.

Bu sezon kalesini savunmakta zorlanan Beşiktaş'ın Süper Lig'de oynadığı 21 karşılaşmada 9 farklı stoper ikilisi ilk 11'de sahaya çıktı.

Beşiktaş'ta 8 eksik

Siyah-beyazlı ekipte 8 futbolcu, çeşitli gerekçelerle Adana Demirspor karşısında kadroda yer almadı.

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden milli takımlarının kadrolarında yer alan Omar Colley, Daniel Amartey, Arthur Masuaku ve Vincent Aboubakar, müsabakada forma giyemedi.

Sakatlıkları bulunan Umut Meraş, Salih Uçan, Alex-Oxlade Chamberlain ve Amir Hadziahmetovic de kadroya dahil edilmedi.

Kaynak: AA
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