Beşiktaş-Alanyaspor Maçının Hakemleri Belirlendi - Son Dakika
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Beşiktaş-Alanyaspor Maçının Hakemleri Belirlendi

Beşiktaş-Alanyaspor Maçının Hakemleri Belirlendi

Beşiktaş, Alanyaspor ile karşılaşacak. VAR hakemi Özgür Yankaya, ana hakem Cihan Aydın.

21.12.2024 12:28
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında bugün oynanacak Beşiktaş-Corendon Alanyaspor karşılaşmasının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Özgür Yankaya oldu.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, bugün saat 19.00'da Alanyaspor'u konuk edecek. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Murat Altan yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Ömer Tolga Güldibi olacak. Müsabakada VAR'da Özgür Yankaya, AVAR'da da Bahtiyar Birinci görev alacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş-Alanyaspor Maçının Hakemleri Belirlendi - Son Dakika

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