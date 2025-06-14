Beşiktaş, Anadolu Efes\'i Geçerek Finale Yükseldi

SALON: BJK Fibabanka Spor Kompleksi

HAKEMLER: Mehmet Karabilecen, Kerem Baki, Hüseyin Çelik

BEŞİKTAŞ FİBABANKA: Mathews 28, Sleva 6, Berk Uğurlu 2, Needham 6, Terry 4, Morgan 8, Yiğit Arslan 17, Allman 7, Plavsic 4

ANADOLU EFES: Erkan Yılmaz 8, Larkin 11, Thompson 2, Poirier 9, Willis 5, Dozier 21, Oturu 13, Nwora 2, Ercan Osmani 2, Doğuş Özdemiroğlu 2

1'İNCİ PERİYOT: 21-17

DEVRE: 48-40

3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-61

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi yarı final serisi beşinci maçında Beşiktaş Fibabanka, evinde Anadolu Efes'i konuk etti. BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmaya ev sahibi Beşiktaş Fibabanka; Berk Uğurlu, Derek Needham, Jonah Mathews, Dustin Sleva ve Emannuel Terry ile çıktı. Konuk ekip Anadolu Efes ise; Derek Willis, Erkan Yılmaz, Darius Thompson, Shane Larkin ve Vincent Poirier ile parkede yer aldı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Beşiktaş Fibabanka, ev sahibi avantajını iyi kullanarak ilk periyodu 21-17 önde kapattı. İkinci periyotta da baskın oyununa devam eden siyah-beyazlılar, ilk yarıyı da 8 sayı farkla önde tamamladı: 48-40. Üçüncü periyotta Anadolu Efes farkı düşürse de Beşiktaş Fibabanka son periyoda 5 sayı farkla önde girdi: 66-61. Son periyotta etkili oyununu sürdüren siyah-beyazlı ekip, parkeden 82-75 galip ayrıldı ve seride durumu 3-2'ye getirerek adını finale yazdırdı. Beşiktaş Fibabanka, finalde Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelecek. Final serisinde 3 galibiyete ulaşan takım Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin şampiyonu olacak.

Öte yandan Beşiktaş Fibabanka - Anadolu Efes karşılaşmasını NBA'da Houston Rockets forması giyen eski Beşiktaşlı oyuncu Alperen Şengün de yerinden izledi.