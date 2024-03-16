Beşiktaş, Antalyaspor karşısına 4 değişiklikle çıktı

Ancelotti: Sadece büyük bir yetenek böyle bir şeyi yapabilir

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Osasuna maçında Arda Güler'in direkten dönen şutunu büyük bir yetenek olarak değerlendirdi. Yıldız futbolcuyu öve öve bitiremeyen Ancelotti, "Sadece büyük bir yetenek böyle bir şeyi yapabilir. Gol atamaması önemli değil. Bizim için bu gol" dedi.