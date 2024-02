Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar: Şampiyonluk hedefinden uzaklaştık

Spor

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, Konyaspor galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada şampiyonluk hedefinden uzaklaştıklarını fakat Türkiye Kupası'nı kazanmayı ve Süper Ligi üçüncü olarak tamamlamayı hedeflediklerini dile getirdi. Konyaspor karşısında maçın ikinci yarısında oyuna hakim olan tarafın kendileri olduğunu vurgulayan Vardar, "Beşiktaş her geçen gün daha iyi olacak" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda Asbaşkan Mete Vardar, maçın ardından basın mesuplarına açıklamalarda bulundu. Bugün önemli bir ameliyat geçiren Beşiktaş Kulübü Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar'ın annesi Nadide hanım'a acil şifalar dileyerek sözlerine başlayan Vardar, "Bugün önemli bir maçtı. İlk yarıda çok tempolu oynamadık ama ikinci yarıda sahanın hakimi Beşiktaş'tı. Hakem hatalarının çok konuşulmayacağı bir maçtı. İlk yarıda Gedson'a (Fernandes) yapılan müdahale sarı kart olabilirdi. Beşiktaş her geçen gün daha iyi olacak. Yeni transferlerimiz çok değerli isimler. Beşiktaş'a hem oyun gücü hem kalite olarak çok şey katacaktır, Türk futboluna da katkı sağlayacaktır. Her geçen gün futbol kalitesinin yukarıya çıkacağını düşünüyorum. Güzel bir maç oldu. 2 hedefimiz var. Şampiyonluk hedefinden uzak kaldık. Türkiye Kupası'nı kazanabilmek ve Süper Lig'i üçüncü sırada tamamlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Taraftarların futbolculara destek vermesini rica eden Mete Vardar, "Taraftarlara küçük bir ricam olacak. Biz de taraftarız onlar gibi. Beşiktaş forması giyen oyunculara bu anlamda tepki vermek yerine desteği sağlamaları, lig sonuna kadar bunu sürdürmeleri en büyük arzumuz. Beşiktaş taraftarı doğru zamanda doğru reaksiyonu gösterir" şeklinde konuştu.

Cenk Tosun ve Salih Uçan'ın takımdaki geleceği hakkında konuşan Vardar, "Futbol yapımızı profesyonelce yönetiyoruz. Futbol bilgisi tartışılmayacak iki kişi olan Feyyaz Uçar ve Samet Aybaba, oyuncularla görüşmelerini yapıyor. Salih Uçan da Cenk Tosun da çok değerli. Karşılıklı konuşuluyor. En doğru karar hem futbolcular hem de kulüp için verilecektir" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de en çok hakem hatalarının yaşandığı senenin yaşandığını dile getiren Asbaşkan Vardar, "Beşiktaş'ın hakları ya da diğer kulüplerin hakları değil, Türkiye'de futbolda güven eksikliği var. Bu durum her kulüp tarafından ifade ediliyor. Türkiye'de üç büyük gibi bir algı var. İki büyük kulübün şampiyonluğa oynadığı senede, bu algı yıkılsın diye Beşiktaş biraz daha geride diye, en kolay hakem hatalarının yaşandığı sene gibi hissediyoruz. Sahadaki görüntü böyle. Bu sene hakem hatalarına Beşiktaş maçlarında çok sık karşılaştık" açıklamalarında bulundu.

Tayyip Talha Sanuç'un yedek kalması hakkında sorulan soruyu da cevaplayan Mete Vardar, "Bu teknik bir konu. Teknik konuyla ilgili futbolu yöneten isimler ve hocamız var. Buna bir cevap verirsem Necip'e saygısızlık yapmış olmaz mıyım? Necip üç haftadır kötü mü oynuyor, bence çok iyi oynuyor. Bence bunu konuşmak daha iyi olur" diye cevapladı.

"Başkanımız Hasan Arat, Beşiktaş'ın menfaati için her şeyi görüşüyor"

Yayın ihalesi ile ilgili de konuşan Asbaşkan Mete Vardar, "Bu konuyla ilgili görüşmeler devam ediyor. Başkanımız Hasan Arat, Beşiktaş'ın menfaati için her şeyi görüşüyor, en doğru kararı alacağımızı düşünüyorum. Yayın ihalesinde 5 sene öncesine göre büyük bir değer kaybı var. Türk futbolunun bu değeri hem maddi hem manevi olarak alması için çalışıyoruz" diye konuştu.

Mete Vardar, gün içerisinde karşılıklı olarak sözleşmesi feshedilen Emirhan Delibaş hakkında sorulan soruya ise, "Semih Kılıçsoy çok değerli bir isim ve maçın ardından "Dünyanın en önemli kulübünde oynuyorum, hiçbir yere gitmeyi düşünmüyorum." dedi. Bu konuyla ilgili sadece bunu söyleyeceğim" diyerek sözleri tamamladı. - İSTANBUL