Beşiktaş, Athletic Club Maçı Hazırlıklarına Başladı

Spor

BEŞİKTAŞ, UEFA Avrupa Ligi'nin 7'nci haftasında Athletic Club ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan antrenman, taktik çalışmasının ardından oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Öte yandan Samsunspor maçında forma giyen futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar.

Siyah-beyazlı ekip, Athletic Club maçı hazırlıklarını yarın saat 17.00'de ilk 15 dakikası basına açık yapacağı antrenmanla tamamlayacak.