Beşiktaş, Avrupa'da 252. Maçına Çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi 8. ve son haftasında yarın Hollanda temsilcisi Twente ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa'da 252. maçına çıkacak.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında oynadığı 251 müsabakada 95 galibiyet, 49 beraberlik, 107 yenilgi yaşadı.

Avrupa arenasında 338 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 383 gol gördü.

Avrupa kupalarında Beşiktaş

Siyah-beyazlı ekibin Avrupa arenasında sergilediği performans şöyle:

Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi 89 27 19 43 89 153 UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi 130 57 25 48 207 173 Kupa Galipleri Kupası 20 4 4 12 21 38 UEFA Avrupa Konferans Ligi 12 7 1 4 21 19 TOPLAM 251 95 49 107 338 383

"Kupa 2"de 131. maç

Beşiktaş, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda 130 karşılaşmaya çıktı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, 1955'te Fuar Şehirleri Kupası adıyla düzenlenmeye başlanan, 1971-1972 sezonundan itibaren UEFA Kupası adını alan ve 2009-2010'dan bu yana da UEFA Avrupa Ligi olarak düzenlenen organizasyonda 57 galibiyet, 25 beraberlik ve 48 yenilgi yaşadı.

"Kupa 2"de oynadığı müsabakalarda 207 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde ise 173 gol gördü.

"Kara kartal" Twente karşısında bu organizasyondaki 131. mücadelesini verecek.

Hollanda takımlarıyla 12. maç

Beşiktaş, Hollanda temsilcileriyle 12. kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarında Hollanda ekipleri Feyenoord, PSV ve Ajax ile toplamda 11 kez mücadele etti.

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, UEFA Kupa Galipleri Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan bu müsabakalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu maçlarda 10 kez rakip ağları sarsan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 23 gol gördü.

Twente ile ilk randevu

Beşiktaş, Twente ile ilk kez karşı karşıya gelecek.

Daha önce 11 kez Hollanda temsilcileriyle karşılaşan siyah-beyaz, Avrupa kupalarında ilk kez Twente ile kozlarını paylaşacak.

Twente, Türk ekiplerine 8. kez rakip olacak

Hollanda ekibi, Türk takımlarıyla daha önce 7 kez karşılaştı.

Twente, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde Fenerbahçe ve Bursaspor ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertli ekiple 5, Bursaspor ile de 2 kez kozlarını paylaşan Hollanda takımı, bu maçlardan 2 kez galip ayrıldı.

Türk ekiplerine 4 kez mağlup olan Twente, 1 kez de sahadan eşitlikle ayrıldı.

Bu maçlarda kalesinde 13 gol gören Hollanda temsilcisi, 9 kez de gol sevinci yaşadı.

Üç kez çeyrek final oynadı

Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynadı.

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlılar, UEFA Kupası'nda 2002-2003'te son 8 takım arasında yer aldı.

Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselirken, "Kara kartal" bu turda penaltılar sonucunda Olimpik Lyon'a elenmişti.

Farklı galibiyetler

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda elde etti.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında ağırladığı Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 6-0 yenerek Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı.

Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda ise UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek takımı Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 mağlup etmişti.

Farklı mağlubiyetler

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgisini 2007-2008 sezonunda yaşadı.

Söz konusu sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, İngiltere temsilcisi Liverpool'a deplasmanda 8-0 mağlup oldu.

Beşiktaş, "Devler Ligi"nde 2000-2001 sezonunda İngiltere'nin Leeds United ekibine, 2016-2017'de de Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına 6-0'lık skorlarla yenildi.

Siyah-beyazlı ekip, iç sahada ise 1986-1987 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nın çeyrek finalinde İzmir'de Dinamo Kiev karşısında sahadan 5-0 mağlup ayrıldı.

"Kara Kartal", geçen sezon UEFA Konferans Ligi grup aşamasında ağırladığı Belçika temsilcisi Club Brugge'e 5-0 kaybetti.

Avrupa'da en golcü Oktay Derelioğlu

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncuları sıralamasında Oktay Derelioğlu, ilk basamakta yer alıyor.

1993-1999 yıllarında giydiği siyah-beyazlı formayla 14 gol atan Oktay Derelioğlu'nu, 13'er kez fileleri havalandıran Vincent Aboubakar ile Cenk Tosun takip ediyor.

"Kara Kartal"da Portekizli kanat oyuncusu Ricardo Quaresma ile Brezilyalı golcü Bobo da Avrupa arenasında 12'şer gol kaydetti.