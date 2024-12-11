Beşiktaş Avrupa\'daki 250. Maçına Çıkıyor

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UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın deplasmanda takımı Bodo/Glimt ile karşılaşacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 250. maçına çıkacak.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın TSİ 23.00'te Norveç ekibi Bodo/Glimt ile mücadele edecek. UEFA Avrupa Ligi'nde lig sistemine göre oynanan yeni formattaki ilk maçında deplasmanda Ajax'a 4-0 kaybeden siyah-beyazlılar, ikinci müsabakasında da evinde Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a 3-1 yenildi. Beşiktaş sonrasında ise Fransa deplasmanında Lyon'u 1-0, sahasında da Malmö'yü 2-1 mağlup ederken, Macaristan'ın Debrecen kentindeki mücadelede Maccabi Tel Aviv'e 3-1 kaybetti.

Avrupa kupalarında 250. maç

Beşiktaş, Bodo/Glimt karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 250. maçına çıkacak. Kartal geride kalan 249 mücadelede 94 galibiyet, 49 beraberlik ve 106 mağlubiyet yaşadı. Rakip fileleri 333 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 380 gole engel olamadı.

Avrupa Ligi'nde 129. kez boy gösterecek

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda Beşiktaş, bugüne kadar 128 defa boy gösterdi. Siyah-beyazlılar, söz konusu maçlarda 56 galibiyet, 25 beraberlik ve 47 mağlubiyet aldı. Kartal, bu müsabakalarda 202 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 170 gol gördü.

Norveç takımlarıyla 13. karşılaşma

Siyah-beyazlı ekip, Norveç takımlarıyla Avrupa kupalarında 13. kez karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, daha önce Bodo/Glimt, Sarpsborg, Rosenborg, Tromso ve Valerenga ile toplamda 12 kez oynadı. Söz konusu müsabakalarda İstanbul temsilcisi 5 galibiyet, 2 beraberlik, 5 de mağlubiyet yaşadı. Yarınki rakibi Bodo ile ilk kez 2004-2005 sezonunda UEFA Kupası birinci turunda mücadele eden Beşiktaş, deplasmanda 1-1 berabere kalırken, sahasında da 1-0 galip geldi. Geçtiğimiz sezon ise gruplarda Bodo-Glimt ile eşleşen siyah-beyazlılar, dış sahada 3-1, evinde de 2-1 kaybetti.

1995-1996 sezonunda Şampiyonlar Ligi elemelerinde Rosenborg ile rakip olan Kartal, konuk olduğu rakibine 3-0 yenilirken, Dolmabahçe'de ise 3-1 kazandı. 1998-1999 sezonunda ise Kupa Galipler Kupası'nda Valerenga ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, deplasmanda 1-0 mağlup olurken, sahasında 3-3 beraberlikle ayrıldı.

Tromso'yle de 2013-2014 sezonu UEFA Avrupa Ligi play-off turunda eşleşen Kara Kartal, dış sahada 2-1 kaybederken, evinde 2-0 kazandı.

2018-2019 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi gruplarında Sarpborg ile rakip olan Beşiktaş, İstanbul'da 3-1, Norveç'te de 3-2'lik skorla kazanan oldu.

Bodo/Glimt, Türk takımlarıyla 7. kez mücadele edecek

Bodo/Glimt ise yarınki müsabakayla birlikte Türk takımlarına 7. kez rakip olacak. Beşiktaş ile oynadığı 4 karşılaşmadan 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi çıkan Norveç takımının diğer rakibi ise Trabzonspor oldu. Karadeniz ekibiyle 1996-1997 sezonunda UEFA Kupası birinci turunda karşılaşan Bodo, 2-1 ve 3-1'lik skorlarla maçları kaybetti.

Serdar Topraktepe'nin ilk Avrupa sınavı

Beşiktaş'ta teknik direktör değişimlerinin ardından geçtiğimiz sezondan bu yana 3. kez takımın emanet edildiği Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe, siyah-beyazlıların başında ilk kez Avrupa maçına çıkacak. Geçtiğimiz hafta Süper Lig'de Fenerbahçe'ye karşı elde edilen zaferde de vekaleten teknik direktörlük görevini üstlenen Topraktepe, 11'i lig, 3'ü de Türkiye Kupası olmak üzere toplam 14 müsabakada 7 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.

Beşiktaş'ta eksikler

Siyah-beyazlılarda tedavileri süren Gabriel Paulista ve Felix Uduokhai ile Fenerbahçe derbisinde sakatlanan Ciro Immobile forma giyemeyecek. Yine Fenerbahçe karşılaşmasında sakatlık yaşayan Emirhan Topçu'nun durumu ise belirsizliğini koruyor. Aynı zamanda Maccabi Tel Aviv maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Arthur Masuaku da takımını yalnız bırakacak.

Filip Glova düdük çalacak

Bodo/Glimt - Beşiktaş maçını Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Filip Glova düdük çalacak. Glova'nın yardımcılıklarını Mihcal Ocenas ve Martin Dohal yapacak. VAR'da Michal Ocenas, AVAR'da da Martin Dohal yer alacak. - İSTANBUL