Beşiktaş Avrupa\'ya kötü başladı

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UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında Beşiktaş , sahasında konuk ettiği Alman ekibi Eintracht Frankfurt 'a 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ile Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Dino Toppmöller açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Hollandalı teknik adam, "İyi bir Beşiktaş izlediğinizi düşünüyorum. Belki de en iyi oyunlarımızdan birini oynadık. Frankfurt'tan çok daha fazla fırsat oluşturduk. Skor olumlu olmadı sadece. Statta en iyi performansı vermediğimizi düşünen varsa tekrar bu stada gelmesin" diye konuştu.

'BİZ AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ'

Skordan bağımsız takımın oyununun iyi olduğunu dile getiren Giovanni van Bronckhorst, "Futbolda en önemli istatistik skor. Ajax maçına göre daha iyiydik. Daha agresif ve tempolu oynadık. Güçlü bir Alman takımıyla bizim aramızda göremediğimiz bir fark oldu ama Avrupa'da bazen maçlar böyle oluyor. Takımımızın oyunu iyiydi. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Skor da almamız lazım. Biz Avrupa'da devam etmek istiyoruz. Pazar günü önemli bir lig maçı oynayacağız. Sonra milli araya girip, daha sonra Lyon maçı oynayacağız" şeklinde konuştu.

'OYUNCULARIMIZIN NEDEN ISLIKLANDIĞINI ANLAYAMIYORUM'

Ersin Destanoğlu ve Ernest Muçi'nin ıslıklanması hakkında da yorumlarda bulunan deneyimli teknik adam, "Oyuncularımızın neden ıslıklandığını anlayamıyorum. Mücadele olmadığında belki anlayabilirim ama bugün Ersin Destanoğlu ve Muçi'yi ıslıkladı taraftarlarımız. Bu durum oyuncuları zihnen etkileyecek. Herkesin her şeyini verdiği bir maçtı. Beşiktaş'ta başarılı olmak istiyorsak herkese ihtiyacımız var. Mental olarak bu konunun etkisi büyük olacak. Taraftarımızın yüzde 100 destek göstermesi gerekiyor. İyi oynamadığımız zamanlarda eleştiriler olacaktır ama bugün iki oyuncumuz özelinde ıslıklanma oldu. Taraftarımızın benim ve oyuncuların arkasında olması lazım. Kötü oyun olursa beni ıslıklayabilirler ama bugün mental olarak oyuncularımız için zor durum oluşturdu. Geçen sezonun zor bir sezon olduğunu biliyorum ama bu sene iyi yoldayız. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Bunun için de taraftarımıza ihtiyacımız var. Bugün onlara iyi skor veremedik ama iyi maç izlettik. Taraftarımızı seviyorum, bize itici güç oluyorlar ama her şeyini vermiş bir takımı ıslıklamak güzel bir şey değil. Umarım bu ıslıklanma konusu son kez olur, bir daha tekrarlanmaz" dedi.

DINO TOPPMOLLER: AVRUPA LİGİ'NDE GALİP GELDİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUM

Takım olarak geride ve ileride iyi işler yaptıklarını söyleyen Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Dino Toppmöller, "Avrupa Ligi'nde galip geldiğimiz için mutluyum. Yoğun taraftar baskısından çıktık. Doğru zamanlarda goller bulduk. Rakibin penaltı kaçırması da işimize yaradı. Kalecimizin muazzam performansı vardı. Takım olarak geride ve ileride iyi işler yaptık. Son haftalarda iyi bir vime yakaladık. Bundan sonraki odak noktamız ligde oynayacağımız Bayern Münih maçı" ifadelerinde bulundu.

'ÖNEMLİ BİR GALİBİYETTİ'

Önemli bir galibiyet aldıklarını ifade eden Toppmöller, "Farklı formasyonlarda oynadık. Ana amacımız arka toplarla onları zorlamaktı. Bugün Avrupa'da geri dönüşümüz adına önemli bir galibiyetti. Savunma olarak çok iyi işler yaptık. Hücumda da önemli oyuncularımızla goller bulduk" şeklinde konuştu.

'BU GALİBİYETTE BİZE ÇOK YARDIMCI OLDU'

Kaleci Santos hakkında da açıklamalarda bulunan Dino Toppmöller, "Çok önemli bir kaleci. Bu galibiyette bize çok yardımcı oldu. Özelikle penaltı kurtarışıyla oyunun farklı hikayeye bürünmesine engel oldu ve maçı kontrol altına aldık. Maç sonunda yediği golü de yememiş sayıyorum. Çünkü maç içinde gösterdiği performansla bunu hak ediyor. Harika iş çıkardı" diyerek sözlerini noktaladı.