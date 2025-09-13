Beşiktaş, Başakşehir'e Konuk Oldu

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 5'inci haftasında sahasında Başakşehir FK'yı konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmada hakem Alper Akarsu düdük çaldı. Akarsu'nun yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Candaş Elbil üstlendi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-0 kaybedilen Alanyaspor maçının 11'inde 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam; Svensson, Kartal Kayra, Ndidi ve Muçi'nin yerlerine Gökhan Sazdağı, Salih Uçan, Orkun Kökçü ve Vaclav Cerny'i görevlenirdi.

Kalede eldivenleri Mert Günok'a emanet eden Sergen Yalçın, savuma dörtlüsünü; Gökhan Sazdağı, Djallo, Uduokhai ve Jurasek'ten oluşturdu. Orta alanda Salih Uçan ve Orkun Kökçü'yü sahaya süren tecrübeli teknik adam; sağ kanatta Cerny, 10 numara Rafa Silva, sol kanatta ise El Bilal Toure'yi 11'de oynattı. Yalçın'ın gol yollarındaki tercihi ise Tammy Abraham oldu.

YENİ TRANSFERLER 11'DE

Siyah-beyazlı ekibin milli arada kadroya dahil ettiği Vaclav Cerny ve transferin son gününde imza atan Gökhan Sazdağı, ilk kez bir maçta Beşiktaş forması giydi. Öte yandan Alanyaspor karşılaşmasında oyuna sonradan dahil olan El Bilal Toure de ilk kez bir maçta 11'de görev yaptı. Ayrıca diğer transferler Rıdvan Yılmaz ve Cengiz Ünder ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.

SERGEN YALÇIN BİN 386 GÜN SONRA TARAFTARI ÖNÜNDE

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, bin 386 sonra siyah-beyazlı taraftarların önünde maça çıktı. Göreve gelmesinin ardından ilk karşılaşmasına Alanyaspor deplasmanında çıkan Sergen Yalçın, bu sezon ilk kez iç sahada görev yaptı. Sergen Yalçın son olarak 2021-22 sezonunda iç sahada Giresunspor'a 4-0 kaybedilen karşılaşmada takımın başında yer almıştı.

CENGİZ ÜNDER'DEN MAÇ ÖNCESİ 3'LÜ

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'den satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, karşılaşma öncesinde siyah-beyazlı taraftarlara 3'lü çektirdi. Maç öncesi tempo tutan taraftarlar, kaptan Necip Uysal'dan Cengiz Ünder'i tribünlere getirmesini istedi. Necip Uysal ile birlikte tribünlere gelen Cengiz Ünder, taraftarlarla tempo tuttu.

SALİH 5 AY SONRA 11'DE

Beşiktaş'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Salih Uçan, Başakşehir FK maçında bu sezon ilk kez 11'de görev yaptı. Geçtiğimiz sezon genellikle yedek kulübesinde bekleyen tecrübeli orta saha, son olarak 12 Nisan'da Başakşehir FK ile oynanan lig maçında 11'de görev yapmıştı.

12 DEV ADAM'A DESTEK

Karşılaşma öncesinde stadyum hoparlörlerinde Athena grubunun '12 Dev Adam' şarkısı çalınırken, tribünlerden de eşlik edildi. Ayrıca 'EuroBasket 2025'te final maçına çıkacak A Milli Erkek Basketbol Takımımız ve Beşiktaş'ımızın göz bebeği Alperen Şengün'e yürekten başarılar diliyoruz' anonsu yapıldı.

SERGEN YALÇIN'A ÇİÇEKLİ KARŞILAMA

Siyah-beyazlı taraftalar, Başakşehir FK maçında tribünlerin tamamına yakınını doldururken, maç öncesi teknik direktör Sergen Yalçın'a büyük destek verdi. Maç öncesi soyunma odasında yer alan Sergen Yalçın'ı sahaya çağıran taraftarlar, tecrübeli teknik adam lehine uzun süre tezahüratlarda bulundu. Sergen Yalçın'ın yeşil zemine gelmesinin ardından kendisine çiçek verilirken, tecrübeli teknik adam da tribünleri selamladı.