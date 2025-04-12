Beşiktaş - Başakşehir: İlk Yarısı 0-0 Bitti - Son Dakika
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Beşiktaş - Başakşehir: İlk Yarısı 0-0 Bitti

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Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, Başakşehir ile oynadığı ilk yarıyı golsüz tamamladı.

12.04.2025 21:04
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- Trendyol Süper Lig: Beşiktaş: 0 - Başakşehir: 0 (İlk yarı)

İSTANBUL - Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, sahasında Başakşehir ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada sol taraftan Gedson'un pasında topla buluşan Salih Uçan'ın ceza yayı gerisinden vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

30. dakikada sol taraftan Masuaku'nun pasında topla buluşan Rashica'nın kale önünde rakiplerinden sıyrılıp yaptığı vuruşta kaleci Muhammed meşin yuvarlağı çeldi.

33. dakikada sağ taraftan Yusuf'un pasında penaltı noktası yakınında bulunan Kemen, topu bekletmeden sağ çaprazdaki Piatek'e yolladı. Piatek'in pasında ise sol çaprazda topu alan Brnic'in şutunda kaleci Mert meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Hakemler: Cihan Aydın, Hakan Yemişken, Salih Mazlum

Beşiktaş: Mert Günok, Alex Oxlade Chamberlain, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Arthur Masuaku, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Rafa Silva, Ernest Muçi (Joao Mario dk. 27), Mustafa Hekimoğlu

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Amir Hadziahmetovic, Keny Arroyo, Ciro Immobile, Yakup Arda Kılıç, Fahri Kerem Ay, Emrecan Terzi, Arda Özüarap

Teknik Direktör: Ole Gunnar Solskjaer

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Leo Duarte, Ousseynou Ba, Christopher Operi, Berat Özdemir, Yusuf Sarı, Miguel Crespo, Olivier Kemen, Ivan Brnic, Krzysztof Piatek

Yedekler: Deniz Dilmen, Jerome Opoku, Serdar Gürler, Philippe Keny, Ömer Faruk Beyaz, Umut Güneş, Matchoi Djalo, Deniz Türüç, Joao Figueiredo, Festy Ebosele

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş - Başakşehir: İlk Yarısı 0-0 Bitti - Son Dakika

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