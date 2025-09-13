Beşiktaş - Başakşehir: İlk Yarısı Golsüz Geçti - Son Dakika
Beşiktaş - Başakşehir: İlk Yarısı Golsüz Geçti

13.09.2025 21:01
Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, Başakşehir'i konuk etti. İlk yarı 0-0 sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, Rams Başakşehir'i konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

16. dakikada ceza yayı gerisinden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Yusuf Sarı'nın yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

21. dakikada Rafa Silva'nın pasında topla buluşan Cerny, rakibini geçip penaltı noktası gerisinde yaptığı vuruşta kaleci Muhammed Şengezer, meşin yuvarlağı kurtardı. Pozisyonun devamında altıpas üzerinde kaleciden seken topu önünde bulan Abraham'ın şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

24. dakikada topla birlikte ceza yayı üzerine kadar ilerleyen Shomurodov'un pasında topla buluşan Yusuf Sarı, ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğinin yanında auta çıktı.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Alper Akarsu, Serkan Çimen, Candaş Elbil

Beşiktaş: Mert Günok, Gökhan Sazdağı, Tiago Djalo, Felix Uduokhai, David Jurasek, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, Rafa Silva, El Bilal Toure, Tammy Abraham

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Gabriel Paulista, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Cengiz Ünder, Kartal Yılmaz, Necip Uysal, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Emirhan Topçu

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Rams Başakşehir: Muhammed Şengezer, Festy Ebosele, Ousseynou Ba, Jerome Opoku, Christopher Operi, Berat Özdemir, Yusuf Sarı, Miguel Crespo, Olivier Kemen, Ivan Brnic, Eldor Shomurodov

Yedekler: Volkan Babacan, Onur Ergün, Onur Bulut, Nuno da Costa, Abbosbek Fayzullayev, Hamza Güreler, Ömer Faruk Beyaz, Umut Güneş, Deniz Türüç, Berkay Aslan

Teknik Sorumlu: Marco Pezzaiuoli

Sarı kartlar: Felix Uduokhai, Salih Uçan (Beşiktaş), Ousseynou Ba (Başakşehir) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Başakşehir, Beşiktaş, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

