Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında yarın RAMS Başakşehir'e konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.
Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktik çalışmalarla sona erdi. Siyah-beyazlı ekip antrenmanın ardından kampa girdi.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Tamamladı - Son Dakika
