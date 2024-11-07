Beşiktaş, Başakşehir Maçına Hazırlanıyor

Spor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında RAMS Başakşehir ile 10 Kasım Pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki antrenmanda dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması yapıldı.

Malmö ile dün oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışması yaparak günü tamamladı.

Diğer oyuncular ise ısınma koşularıyla başladığı antrenmanı, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla sürdürdü.

İdman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını bir günlük iznin ardından 9 Kasım Cumartesi günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak.