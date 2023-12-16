Beşiktaş Başkanı Hasan Arat: Ara transferde gerekli takviyeleri yapacağız

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, camia olarak birlik ve beraberlik içerisinde olmaya devam etmeleri gerektiğini söyleyerek, ara transferde gerekli takviyeleri yapacaklarını ifade etti.

Beşiktaş Kulübü'nün 2023 yılı 3. olağan divan kurulu toplantısı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirilirken, toplantıda Beşiktaş Başkanı Hasan Arat açıklamalarda bulundu. Kulüp tarihinin en çok katılım sağlanan seçiminde başkan seçildiğini söyleyen Hasan Arat, "Tarihimizin en çok katılım sağlanan seçimini geride bıraktık. Tüm Türkiye'ye demokrasi dersi verdik. Seçime 12 bin 157 kişi oy kullanmaya geldi. Yaşanan yoğunluk sebebiyle 2 bine yakın kişi oy kullanamadı. Bu seçim Akatlar'daki son seçimimizdi. Bundan sonraki Divan Toplantılarımız da en nezih ortamlarda, Beşiktaş'a yakışır şekilde yapılacak. Türk futbol tarihinde ilk kez başkan adaylarının taraftarları birlikte tezahürat yaptı. Camiamız kenetlendi. Beşiktaş'ın kaybedecek 1 günü daha yoktur dedim. Seçime kadar 103 gün daha kaybettik. Seçimden sonra kulübümüzde devir teslim süreci yaşanmadı. Burası 120 yıllık kulüp. Bu işin bir nezaketi vardır. Her şeyden önce burası kimsenin şahsi şirketi değildir. Biz hukukumuzun çiğnendiği, keyfi yönetimlere son verdik. Bir yandan kurumsallaşacağız bir yandan da başarılı olacağız. Kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

Divan Toplantılarına katılımların daha çok olması gerektiğini ifade eden Arat, "Bizim 4 binin üzerinde Divan üyemiz bulunuyor. Bugün buradaki sayı çok az. Gelip olanı biteni takip etmeniz gerekiyor. Biz yönetimimiz sürecinde şeffaf olacağız. Denetim kurulumuz istediği her kalemi denetleyebilir, şeffaf bir şekilde sizlerle paylaşır" şeklinde konuştu.

"Beşiktaş taraftarı umutsuz olmasın"

İlk günden itibaren çalışmaya başladıklarını dile getiren Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, "Biz büyük bir camiayız. Beşiktaş taraftarı umutsuz olmasın. Hep beraber ayağa kalkacağız. Başarılı günlerimize geri döneceğiz. Camia olarak birlik ve beraberlik içerisinde olmaya devam etmeliyiz. Bu kulübe adım attığımdan itibaren 46 yıl geçti. Bugün ilk defa Divan Kurulu toplantımıza başkan olarak iştirak etmek nasip olduğu için çok mutluyum. Hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Ara transferde gereken takviyeleri yapacağız"

Futbol şubesinin ivedilikle başarı odaklı yapılanmaya gideceğini dile getiren Hasan Arat, "Futbol kadro dışı kararları etkili olmuştur. Karardan etkilenen oyuncularımız bizimle iletişime geçtiler. Gereğinin yapılacağı konusunda hem fikir olduk. Beşiktaş kulübünün büyüklüğü hafife alınmaz. Ara transferde gereken takviyeleri yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" açıklamalarında bulundu.

"Yaşananları kınıyoruz ve gereğinin yapılması için takipçisi olacağız"

Hakem Halil Umut Meler'e yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu söyleyen Hasan Arat, "Geçtiğimiz yıl oyuncumuz Josef de Souza'nın Ankara'da o stadyumda yaşadıkları sonrası hakemi korumaya çalıştığı için federasyon tarafından ceza almıştı. Ne kadar enteresan değil mi? Söylediklerini yaşadık. Biz camia olarak Halil Umut Meler'e tekrar geçmiş olsun diyoruz. Yaşananları kınıyoruz ve gereğinin yapılmasının da takipçisi olacağız" dedi.

"100. yıla özel Beşiktaş formasını yakında tanıtacağız"

Başkanlık görevine geldiği 11 gün de kulüp için çalışmalara hız bir şekilde başladığını dile getiren Başkan Hasan Arat, "Beşiktaş'a yakışır 100. Yıl formasının çalışmalarında sona gelindi. 100. yıla özel Beşiktaş formasını yakında tanıtacağız" diye konuştu.

Planladıkları Anıtkabir ziyareti hakkında da konuşan Başkan Arat, "23 Aralık'ta isteyen tüm taraftarlarımız ile birlikte Anıtkabir'e gideceğiz. Herkesin katılımlarını bekliyorum. En büyük Beşiktaşlı olan Mustafa Kemal Atatürk'ü kabri başında ziyaret edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL