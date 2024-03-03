Galatasaray\'ın maç sonu paylaşımı Hasan Arat\'ı çıldırttı: Bu ne rezalet, silin bunu

Türk sporcular Bosna Hersek'te Gençler Judo Avrupa Kupası'nda 12 madalya kazandı

Başkent Saraybosna'da düzenlenen Gençler Judo Avrupa Kupası'nda Türk milli sporcular, 4 altın, 3 gümüş ve 5 bronz madalya kazanarak toplamda 12 madalya elde etti. Türkiye, ülkeler sıralamasında birinci oldu. Sırbistan 7 madalyayla ikinci, Bulgaristan ise 4 madalyayla üçüncü sırada yer aldı. Türk sporcular Zilan Ertem, Sümeyye Kaya, Yunus Emre Esenboğa ve Hilmi Mucik altın madalya kazandı.