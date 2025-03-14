Beşiktaş, Semih Kılıçsoy\'un bonservis bedelini belirledi

Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılar, Avrupa'nın dev kulüplerinin radarında olan 19 yaşındaki forvetin bonservisini belirledi.

15 MİLYON EUROYU VEREN ALIR

Fanatik'in haberine göre; Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Semih'ten maddi gelir sağlamak istiyor ve uygun teklifin gelmesi durumunda satışa izin vermeyi planlıyor. Öte yandan siyah-beyazlıların milli futbolcu için için 15 milyon euroluk bonservis bedelinde karar kıldığı iddiaedildi.

HASAN ARAT BU RAKAMA SATMAMIŞTI

Beşiktaş, Hasan Arat'ın başkanlığı döneminde İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'nın Semih Kılıçsoy için yaptığı 15 milyon euroluk teklifi reddetmişti. Ayırca ara transfer döneminde Newcastle United da Semih'e ilgi göstermiş ancak somut bir girişimde bulunulmamıştı.

SEZON PERFORMANSI

Semih Kılıçsoy, bu sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 37 maçta görev aldı. 19 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 6 asistlik performans gösterdi. Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Semih'in siyah-beyazlılarla 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.