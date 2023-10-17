 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Beşiktaş cephesinden şaşırtan Barış Alper Yılmaz itirafı - Son Dakika

Beşiktaş cephesinden şaşırtan Barış Alper Yılmaz itirafı

Son Güncelleme: 17.10.2023 15:04

Beşiktaş'ın eski futbol şube sorumlusu Erdal Torunoğulları, Barış Alper Yılmaz ile ilgilendiklerini ancak futbolcunun tercihini Galatasaray'dan yana kullandığını açıkladı.

Galatasaray ve A Milli Takım'da gösterdiği performansla yıldızı parlayan Barış Alper Yılmaz için Beşiktaş cephesinden sürpriz bir itiraf geldi. Siyah-beyazlıların eski futbol şube sorumlusu Erdal Torunoğulları, futbolcuyla daha önce ilgilendiklerini ancak Yılmaz'ın Galatasaray'ı tercih ettiğini söyledi.

"TÜM GAYRETLERİMİZE RAĞME BAŞKA BİR KULÜBÜ TERCİH ETTİ"

Erdal Torunoğulları açıklamasında, "Barış Alper Yılmaz ismi özellikle o dönem görev yapan scout ekibimiz tarafından gündeme getirilmiş ve bunun üzerine oyuncunun transferi için gerekli çalışmalar ve görüşmeler yapılmış ancak oyuncu tüm gayretlerimize rağmen başka bir kulübü tercih etmiştir." dedi.

"KEREM İSMİ KESİNLİKLE GÜNDEME GETİRİLMEDİ"

Torunoğulları ayrıca, "Kerem Aktürkoğlu ismi ne o tarihlerde görev yapan teknik heyetimiz ne de scout ekibimiz tarafından kesinlikle gündeme getirilmemiştir." ifadelerini kullandı.

Barış Alper Yılmaz, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş cephesinden şaşırtan Barış Alper Yılmaz itirafı - Son Dakika


Son Dakika
14:59 Beşiktaş cephesinden şaşırtan Barış Alper Yılmaz itirafı
14:49 Mine Gümüşkaya isimli Türk vatandaşı İsrail ordusuna katıldı
14:30 Genel merkez istedi! Yolsuzluk operasyonunun ardından Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın istifa etti
14:26 İsrail'den bomba itiraf: Hamas'ın ülkeye sızmasını engellemede başarısız olduk
14:25 Arda Güler'in hareketi PSG'nin sahibi Khelaifi'yi sinirden çıldırttı! İntikam transferi yapacak
14:19 Tarifsiz acı! Teşhise geldi, yerde yatan cansız bedeni görünce adeta yıkıldı
14:18 Mardin'de Beşik Kertmesi Töreninde Gözaltına Alınan Aileler Serbest Bırakıldı
13:58 Japonya, Gazze Şeridi'ne 10 milyon dolarlık acil yardım sağlayacak
13:55 İran lideri: İsrail'in saldırıları devam ederse direniş güçleri harekete geçecek
13:39 Umreye gideceklere elektronik vize kolaylığı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2023 15:37:24. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş cephesinden şaşırtan Barış Alper Yılmaz itirafı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement