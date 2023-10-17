Beşiktaş cephesinden şaşırtan Barış Alper Yılmaz itirafı

Galatasaray ve A Milli Takım'da gösterdiği performansla yıldızı parlayan Barış Alper Yılmaz için Beşiktaş cephesinden sürpriz bir itiraf geldi. Siyah-beyazlıların eski futbol şube sorumlusu Erdal Torunoğulları, futbolcuyla daha önce ilgilendiklerini ancak Yılmaz'ın Galatasaray'ı tercih ettiğini söyledi.

"TÜM GAYRETLERİMİZE RAĞME BAŞKA BİR KULÜBÜ TERCİH ETTİ"

Erdal Torunoğulları açıklamasında, "Barış Alper Yılmaz ismi özellikle o dönem görev yapan scout ekibimiz tarafından gündeme getirilmiş ve bunun üzerine oyuncunun transferi için gerekli çalışmalar ve görüşmeler yapılmış ancak oyuncu tüm gayretlerimize rağmen başka bir kulübü tercih etmiştir." dedi.

"KEREM İSMİ KESİNLİKLE GÜNDEME GETİRİLMEDİ"

Torunoğulları ayrıca, "Kerem Aktürkoğlu ismi ne o tarihlerde görev yapan teknik heyetimiz ne de scout ekibimiz tarafından kesinlikle gündeme getirilmemiştir." ifadelerini kullandı.