Beşiktaş, Ciro Immobile'nin transferi için görüşmelere başladı

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Beşiktaş, forvet oyuncusu Ciro Immobile'nin transferi için oyuncu ve kulübü Lazio ile görüşmelere başladı.

Beşiktaş Futbol AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, İtalyan futbolcunun transferi için hem oyuncu hem de kulübü Lazio ile görüşmelere başlandığı bildirildi.

Geçen sezon Lazio formasıyla 43 resmi maçta 11 gol atan 34 yaşındaki futbolcu, İtalya 1. Ligi'nde (Serie A) 4 kez gol kralı oldu.