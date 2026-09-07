Beşiktaş derbiyi kazandı; Galatasaray liderliğini sürdürdü
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, derbide Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek kritik bir galibiyet aldı. Galatasaray, Başakşehir'i 3-2 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı ve haftayı 10 puanla lider kapatan takım oldu.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, derbide Fenerbahçe'yi mağlup ederken, Galatasaray da üst üste 3. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftası bugün oynanan 2 maçla tamamlandı. Galatasaray, haftanın açılış maçında Başakşehir ile karşılaşırken, sahadan galibiyetle ayrıldı. Derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de karşılaştı. Mücadele siyah-beyazlıların 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Trabzonspor, Gençlerbirliği'ni 5 golle geçerken haftanın en golcü takımı oldu. Göztepe - Gaziantep FK karşılaşması ise en gollü maça sahne oldu. Gaziantep ekibi 4-2'lik galibiyete ulaştı. Ligde bu hafta oynanan 9 müsabakada da gol atılırken, toplam 29 gol kaydedildi. Galatasaray, haftayı 10 puanla lider kapatırken, Beşiktaş ve Kocaelispor'un 9'ar puanı bulunuyor.
Süper Lig'de 4. hafta maçları ve sonuçları:
Başakşehir: 2 - Galatasaray: 3
Erzurumspor FK: 1 - Konyaspor: 0
Fenerbahçe: 1 - Beşiktaş: 2
Çorum FK: 3 - Eyüpspor: 0
Kasımpaşa: 2 - Amed SF: 2
Trabzonspor: 5 - Gençlerbirliği: 0
Kocaelispor: 1 - Samsunspor: 0
Çaykur Rizespor: 0 - Alanyaspor: 1
Göztepe: 2 - Gaziantep FK: 4
Son Dakika › Spor › Beşiktaş derbiyi kazandı; Galatasaray liderliğini sürdürdü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?