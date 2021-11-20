Üye Girişi
Beşiktaş Divan Kurulu'nda gerilim: Fikret Orman konuştuktan sonra salonu terk etmesine 'fare' eleştirisi - Son Dakika

Beşiktaş Divan Kurulu'nda gerilim: Fikret Orman konuştuktan sonra salonu terk etmesine 'fare' eleştirisi

20.11.2021 16:23
Beşiktaş Divan Kurulu'nda gerilim: Fikret Orman konuştuktan sonra salonu terk etmesine 'fare' eleştirisi

Beşiktaş Divan Toplantısı'nda eski başkan Fikret Orman'ın konuştuktan sonra salonu terk etmesi üzerine ortalık karıştı. Orman'a sert eleştiriler ve tepki sesleri yükselirken kürsüye çıkan Ali Rıza Dizdar, "Burada biri konuştu, kaçtı. Fareler kaçar gider. Kargalar da kartallardan kaçar giderler" dedi.

Eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlıların 2021 yılı 3. olağan Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Orman'ın konuşmasını tamamladıktan sonra salondan ayrılması ise gergin anların yaşanmasına sebep oldu. Eski başkana tepki gösteren üyeler, "Yok öyle başkan! Kaçıp gitme. Oturup dinleyeceksin bizi" ifadelerini kullandı.

Fikret Orman'ın açıklamaları şöyle:

"BEN KİMSENİN TAŞERONU DEĞİLİM"

"Neden bu zamana kadar gelmedin?" dendi. Pandemi vardı zaten. Benim bıraktığımdan bu yana ikinci divan toplantısı bu. Öncekine gelmeye niyetlenmiştim ama sezon başı olduğu için dedikodu çıkmasın diye katılmadım. Birçok büyüğüm beni arıyor neden gelmedin diye. "Başkan cevap ver" diyen büyüklerimiz oluyor. Ben kimsenin taşeronu değilim. Ben eski başkanım, divan kurulu üyesiyim. Fikri olan varsa çıksın söylesin. Kimsenin bana ihtiyacı yok. Kimsenin ifadelerini kullanmak gibi bir niyetim de yok.

"35 DEFA BENİMLE İLGİLİ KONUŞMUŞ"

Sayın başkan geçen seferki divanda benimle alakalı çok ifade kullanmadığını söyledi ama ben saydım, 35 defa benimle ilgili konuşmuş. Ben ise 2 defa konuştum. Bir tanesi yönetim tarafından ibra edilmediğimde oldu. İkincisi de hocayla alakalı tazminat olayı olunca çocuklarım TT oldun dedi, ondan dolayı konuştum. Beşiktaş'ı germek gibi bir niyetim yok ama damarıma çok gelindiğinde üzülüyorum.

"DEMİRÖEN GİBİ 330 MİLYON DOLAR BORÇLA BIRAKMADIM"

Anlayışla da karşılıyorum bazılarını. Yeni gelen yönetim, süre alabilmek için eskiyle alakalı konuşur mu? Konuşur. Biraz duymazsınız falan geçer. 3 seneye giriyoruz. Beşiktaş'ın borcu... Biz, Beşiktaş'ın borcunu aldığımızda ne yaptık o süreçte? Beşiktaş'ın borcunu yüzdürdük. Şu andaki borcun kapatılması için ya sermaye koyacağız, ya bir malımızı satacağız ya da Beşiktaş büyük kar elde edecek. kar için ne olması gerek? Gider kısılması gerek. Taraftar buna müsaade ediyor mu? Etmiyor, bir sürü transfer istiyor. Bu sene takımımız için bir sürü transfer yapıldı, yapılmamış olsaydı yönetim kurulu nasıl hakaretler içerisinde, vizyonsuzluklar içerisinde tenkit edilmeyecek miydi? Bu borcu arkadaşlar da yüzdürüyorlar. Gelecek olanlar da yüzdürecekler. Ben, Demirören gibi 10 milyon dolar borçla alıp, 330 milyon dolar borçla bırakmadım. Ben, 330 milyon dolarla aldım, 2 trilyon 700 milyon lirayla bıraktım.

"BEN GİTMEDEN BÜTÜN BORÇLARI TL'YE ÇEVİRDİM"

Şimdi bu yönetim kurulu bir şey mi yaptı? Hayır, uğraşıyorlar. Bu borcun daha yukarıda olmamasında en büyük paylardan birisi benim. Ben gitmeden bütün borçları TL'ye çevirdim. Yüzde yüz borcumuz sadece kurdan dolayı artacaktı. Ben o işin başına şu andaki CEO'muzu koymuştum. Bunun 5 sene içerisinde dönmeyeceğini biliyorduk. Kredilerde ne uğraşlarımız var.

"GHEZZAL'A NE VERİLDİ?"

Ljajic ilk geldiği sene iyi oynadı, biz de transfer ettik. Ghezzal geçen sene şampiyonlukta büyük pay sahibi. Bu sene, geçen seneki gibi oynuyor mu? Oynamıyor. Kötü mü yaptı yönetim onu alarak? Yoo, doğru yaptı. Vida'ya para verildi deniyor, Ghezzal'a ne verildi?"

Divan Kurulu, Fikret Orman, Beşiktaş, dolar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Divan Kurulu'nda gerilim: Fikret Orman konuştuktan sonra salonu terk etmesine 'fare' eleştirisi - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı! 16:16 Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı! Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi 14:52 Müslüme cansız bedeninin bulunduğu yere kendi başına çıkabilir mi? Güvenlik güçleri merak edilen soruya cevap verdi Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım 14:12 Hamdi Alkan eşinin rol arkadaşıyla öpüşmesi hakkında ilk kez konuştu: Rahatsızlık duymadım
Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak 13:32 Konut kredisinde faiz düştü! 300 bin liralık kredide 48 bin lira cepte kalacak Uzmanlardan erkeklere uyarı: Kafein, sperm hücrelerinin hareketlerini bozuyor 12:29 Uzmanlardan erkeklere uyarı: Kafein, sperm hücrelerinin hareketlerini bozuyor Gözleri görmeyen tamirci merak uyandırıyor 11:43 Gözleri görmeyen tamirci merak uyandırıyor
Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı 11:14 Yeni Kurtlar Vadisi geliyor! Osman Sınav'ın yeni dizisi Yalnız Kurt'un ilk fragmanı yayınlandı BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor 10:55 BDDK'dan onay geldi! Türk bankacılık devi geri dönüyor

Son Dakika Haberleri
16:23 Beşiktaş Divan Kurulu'nda gerilim: Fikret Orman konuştuktan sonra salonu terk etmesine 'fare' eleştirisi
16:15 Yörük kızı Müslüme son yolculuğuna uğurlandı!
16:10 2 çocuk annesi Pelin Karahan, karın kaslarıyla şov yaptı
16:04 Hatay, sahasında Antalyaspor'a göz açtırmadı
15:34 Akşener, dolar kuru eleştirilerine karşı Japonya'yı örnek gösteren vekile tepki gösterdi: Cahil
15:31 Cübbeli Ahmet'in patronlara bir mesajı var: Fazla vereni dövüyorlar mı?
15:27 Dünyanın en tehlikeli ağacının altında duran ölüyor, meyvesinden tek ısırık alan acı içinde can veriyor
15:08 Bu akşam ne izleyeceksiniz: Kardeşlerim, Gönül Dağı ve Elkızı
14:53 37 yıl sonra yeniden çekilen Dune filmlerinin arasındaki farklar
14:45 İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Hiçbir ittifakın içinde değiliz DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Hiçbir ittifakın içinde değiliz         
16:23
2 çocuk annesi Pelin Karahan, karın kaslarıyla şov yaptı 2 çocuk annesi Pelin Karahan, karın kaslarıyla şov yaptı         
16:10
İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi İYİ Partili Durmuş Yılmaz özür diledi         
14:46
Köpeğin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt! Köpeğin tramvaya tuvaletini yaptığı iddialarına İBB'den videolu yanıt!         
14:10
Yürekleri ağza getiren evlilik teklifi kamerada! İzleyenlerin büyük tepkisini çekti Yürekleri ağza getiren evlilik teklifi kamerada! İzleyenlerin büyük tepkisini çekti         
12:45
14 yaşındaki çocuğu hamile bırakan sanığa indirimsiz 24 yıl hapis 14 yaşındaki çocuğu hamile bırakan sanığa indirimsiz 24 yıl hapis         
12:02
Kurbanlığın peşinden koşan tıp öğrencisinin ölüm sebebi belirlenemedi Kurbanlığın peşinden koşan tıp öğrencisinin ölüm sebebi belirlenemedi         
11:21
Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı Yarışmacı 200 bin lira değerindeki soru karşısında kalakaldı         
11:00
Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Tokat'ın Niksar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem         
10:52
Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru Temel Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru         
09:54
Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın Cübbeli Ahmet Hoca: Ben gitmedim ha, yanlış anlamayın         
09:44
Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı Üç Kuruş'un oyuncusu Aslıhan Malbora, mini şortlu pozlarına beğeni yağdı         
09:08
HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık HDP'li Dağ'ın "Bakanlık Kürtçe eser basmıyor" sözlerine Bakan Ersoy'dan karşılık         
09:06
Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti? Müslüme, cansız bedeninin bulunduğu dağlık alana nasıl gitti?         
08:57
Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti         
21:38
Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor         
18:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2021 16:28:18. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş Divan Kurulu'nda gerilim: Fikret Orman konuştuktan sonra salonu terk etmesine 'fare' eleştirisi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement