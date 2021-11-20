Beşiktaş Divan Kurulu'nda gerilim: Fikret Orman konuştuktan sonra salonu terk etmesine 'fare' eleştirisi

Eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlıların 2021 yılı 3. olağan Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Orman'ın konuşmasını tamamladıktan sonra salondan ayrılması ise gergin anların yaşanmasına sebep oldu. Eski başkana tepki gösteren üyeler, "Yok öyle başkan! Kaçıp gitme. Oturup dinleyeceksin bizi" ifadelerini kullandı.

Fikret Orman'ın açıklamaları şöyle:

"BEN KİMSENİN TAŞERONU DEĞİLİM"

"Neden bu zamana kadar gelmedin?" dendi. Pandemi vardı zaten. Benim bıraktığımdan bu yana ikinci divan toplantısı bu. Öncekine gelmeye niyetlenmiştim ama sezon başı olduğu için dedikodu çıkmasın diye katılmadım. Birçok büyüğüm beni arıyor neden gelmedin diye. "Başkan cevap ver" diyen büyüklerimiz oluyor. Ben kimsenin taşeronu değilim. Ben eski başkanım, divan kurulu üyesiyim. Fikri olan varsa çıksın söylesin. Kimsenin bana ihtiyacı yok. Kimsenin ifadelerini kullanmak gibi bir niyetim de yok.

"35 DEFA BENİMLE İLGİLİ KONUŞMUŞ"

Sayın başkan geçen seferki divanda benimle alakalı çok ifade kullanmadığını söyledi ama ben saydım, 35 defa benimle ilgili konuşmuş. Ben ise 2 defa konuştum. Bir tanesi yönetim tarafından ibra edilmediğimde oldu. İkincisi de hocayla alakalı tazminat olayı olunca çocuklarım TT oldun dedi, ondan dolayı konuştum. Beşiktaş'ı germek gibi bir niyetim yok ama damarıma çok gelindiğinde üzülüyorum.

"DEMİRÖEN GİBİ 330 MİLYON DOLAR BORÇLA BIRAKMADIM"

Anlayışla da karşılıyorum bazılarını. Yeni gelen yönetim, süre alabilmek için eskiyle alakalı konuşur mu? Konuşur. Biraz duymazsınız falan geçer. 3 seneye giriyoruz. Beşiktaş'ın borcu... Biz, Beşiktaş'ın borcunu aldığımızda ne yaptık o süreçte? Beşiktaş'ın borcunu yüzdürdük. Şu andaki borcun kapatılması için ya sermaye koyacağız, ya bir malımızı satacağız ya da Beşiktaş büyük kar elde edecek. kar için ne olması gerek? Gider kısılması gerek. Taraftar buna müsaade ediyor mu? Etmiyor, bir sürü transfer istiyor. Bu sene takımımız için bir sürü transfer yapıldı, yapılmamış olsaydı yönetim kurulu nasıl hakaretler içerisinde, vizyonsuzluklar içerisinde tenkit edilmeyecek miydi? Bu borcu arkadaşlar da yüzdürüyorlar. Gelecek olanlar da yüzdürecekler. Ben, Demirören gibi 10 milyon dolar borçla alıp, 330 milyon dolar borçla bırakmadım. Ben, 330 milyon dolarla aldım, 2 trilyon 700 milyon lirayla bıraktım.

"BEN GİTMEDEN BÜTÜN BORÇLARI TL'YE ÇEVİRDİM"

Şimdi bu yönetim kurulu bir şey mi yaptı? Hayır, uğraşıyorlar. Bu borcun daha yukarıda olmamasında en büyük paylardan birisi benim. Ben gitmeden bütün borçları TL'ye çevirdim. Yüzde yüz borcumuz sadece kurdan dolayı artacaktı. Ben o işin başına şu andaki CEO'muzu koymuştum. Bunun 5 sene içerisinde dönmeyeceğini biliyorduk. Kredilerde ne uğraşlarımız var.

"GHEZZAL'A NE VERİLDİ?"

Ljajic ilk geldiği sene iyi oynadı, biz de transfer ettik. Ghezzal geçen sene şampiyonlukta büyük pay sahibi. Bu sene, geçen seneki gibi oynuyor mu? Oynamıyor. Kötü mü yaptı yönetim onu alarak? Yoo, doğru yaptı. Vida'ya para verildi deniyor, Ghezzal'a ne verildi?"