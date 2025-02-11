Beşiktaş, Elan Ricardo ile Anlaşma Sağladı

Spor

BEŞİKTAŞ'ın prensip anlaşmasına vardığı Elan Ricardo, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmesini tamamlamak üzere sabah saatlerinde İstanbul'a geldi. Ricardo'yu İstanbul Havalimanı'nda siyah-beyazlı kulübün yetkilileri karşıladı. Beşiktaş'ın yapılacak son görüşmelerin ve sağlık kontrollerinin ardından Elan Ricardo ile bugün sözleşme imzalaması bekleniyor.