Beşiktaş Ernest Muci'nin transfer detaylarını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş Ernest Muci'nin transfer detaylarını açıkladı

Beşiktaş Ernest Muci\'nin transfer detaylarını açıkladı

Beşiktaş, Legia Varşova'dan transfer ettiği Ernest Muci için 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. 3.5 yıllık sözleşme imzalanan Muci için anlaşmada sonraki satıştan elde edilecek net karın %10'u önceki kulübüne gidecek.

09.02.2024 19:51  Güncelleme: 19:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Legia Varşova'dan kadrosuna kattığı Ernest Muci'nin transfer detaylarını açıkladı.

Ara transfer döneminin son gününde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Legia Varşova forması giyen 22 yaşındaki 10 numara Ernest Muci'yi kadrosuna kattı. Siyah-beyazlı ekip, 3.5 yıllık sözleşme imzaladığı Muci için Legia Varşova'ya 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşmada sonraki satıştaki net kardan %10'luk pay maddesi de bulunuyor.

Beşiktaş'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Ernest Muci'nin transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Legia Varşova kulübüne toplam transfer bedeli olarak 10.000.000 Avro ödenecektir. Oyuncu ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar 3,5 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Ayrıca sonraki satıştan elde edilecek net karın %10'luk kısmı önceki kulübüne transfer ücreti olarak ödenecektir."

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Legia Varşova, Beşiktaş, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Ernest Muci'nin transfer detaylarını açıkladı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 11:03:03. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş Ernest Muci'nin transfer detaylarını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement