Beşiktaş, Fenerbahçe Derbisinde Aynı 11 ile Sahada

05.04.2026 20:21
Sergen Yalçın, Kasımpaşa'dan bozmadığı 11'le Fenerbahçe'ye konuk oldu, 5 oyuncu ilk derbisine çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, oynadıkları son Kasımpaşa maçının ilk 11'ini bozmadı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Chobani Stadı'nda oynanan derbiye Ersin Destanoğlu, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Kristjan Asllani, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny, Junior Olaitan ve Hyeon-gyu Oh ile başladı.

Beşiktaş'ın yedek kulübesinde ise Devis Vasquez, Milot Rashica, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.

Deneyimli teknik adam, ligde son olarak Kasımpaşa ile oynanan ve 2-1 kazanılan mücadelenin ilk 11'ini, Fenerbahçe karşısında da sahaya sürdü.

Emirhan Topçu, 5 maç sonra kadroda

Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Emirhan Topçu, 5 maç sonra kadroda kendine yer buldu.

Ligin 23. haftasında oynanan Göztepe mücadelesinde sakatlanan Emirhan, Süper Lig'de 4, Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta kadroya girememişti.

Süper Lig'e verilen milli arada takımla çalışmalara başlayan 25 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe derbisinde yedek soyundu.

Beşiktaş'ta 5 oyuncunun ilk Fenerbahçe derbisi

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın'ın ilk 11'de şans verdiği 5 futbolcu, Fenerbahçe karşısında ilk kez forma giydi.

Beşiktaş'ta devre arasında takıma dahil olan Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Kristjan Asllani, Junior Olaitan ve Hyeon-gyu Oh, siyah-beyazlı formayla ilk defa sarı-lacivertlilere rakip oldu.

Yedek kulübesinde yer alan Devis Vasquez ve Jota Silva da şans bulmaları halinde Fenerbahçe derbisinin heyecanını tadacak.

Taraftar yalnız bırakmadı

Siyah-beyazlı taraftarlar, Chobani Stadı'nda oynanan derbide takımlarını yalnız bırakmadı.

Tüpraş Stadı'nda toplanan Beşiktaşlı 2 bin 100 taraftar, 45 otobüs ile Kadıköy'e geldi.

Taraftarlar, maç öncesinde yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Kaynak: AA

