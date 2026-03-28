Beşiktaş Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 28'inci haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde salonda yaptığı günün ilk antrenmanıyla devam etti.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 45 dakika sürdü.

Teknik direktörümüz Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenmanda siyah-beyazlılar, gruplar halinde kuvvet ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.