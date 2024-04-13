Beşiktaş, Fernando Santos ile yollarını ayırdı

Beşiktaş, Portekizli Teknik Direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Samsunspor ile berabere kalarak kötü gidişatını sürdüren Beşiktaş'ta Teknik Direktör Santos'un görevine son verildi. Santos, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında istifa etmeyi düşünmediğini açıklamıştı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Fernando Santos'la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Santos'a hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz. Futbol A takımımızın teknik sorumluluğunu sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe yapacaktır" denildi. - İSTANBUL
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Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.
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