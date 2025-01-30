SALON: Gran Canaria Arena
HAKEMLER: Milos Koljensic, Sergio Silva, Steve Bittner
GRAN CANARİA: Conditt 13, Homesley 18, Albicy 6, Burssino 15, Salvo 2, Pelos 5, Shurna 7, Tobey 14, Ngouama 1, Thomasson 9
BEŞİKTAŞ FİBABANKA: Allman 10, Mathews 18, Plavsic 13, Needham 7, Berk Uğurlu 5, Yiğit Arslan, Morgan 8, Kerem Konan 2, Terry 6, Sleva 12
1'İNCİ PERİYOT: 29-29
DEVRE: 55-53
ÜÇÜNCÜ PERİYOT: 76-62
BEŞİKTAŞ Fibabanka BKT EuroCup A Grubu 17'nci hafta maçında İspanyol ekibi Gran Canaria'ya 90-81 mağlup oldu.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş Fibabanka Gran Canaria'ya Mağlup Oldu - Son Dakika
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