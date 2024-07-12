Beşiktaş, Ciro Immobile transferi için Lazio ile görüşmelere başladı
Beşiktaş, forvet oyuncusu Ciro Immobile'nin transferi için İtalya'nın Lazio ekibiyle görüşmelere başladığını duyurdu. Transfer süreci hakkında detaylar henüz netleşmemiş olsa da, Beşiktaş'ın Immobile'yi kadrosuna katmak için ciddi adımlar attığı biliniyor. Immobile, son dönemde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmiş ve birçok kulübün ilgisini çekmişti. Beşiktaş'ın bu transferle hücum hattını güçlendirmeyi hedeflediği belirtiliyor.
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12.07.2024 22:45:28. #1.12#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Ciro Immobile transferi için Lazio ile görüşmelere başladı - Son Dakika
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