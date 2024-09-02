Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar: 3'te 3 ile lige başlamak önemli

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Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamada 3'te 3 ile lige başlamanın ve milli araya moralli girmenin önemli olduğunu söyledi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında karşılaştığı Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, basın mensuplarına mücadeleyi değerlendirdi. Uçar, "Hafızam beni yanıltmıyorsa 2013-2014 sezonundan bu yana Beşiktaş ilk 3 maça 9 puanla başlıyor. Bizim için güzel bir gelişme. Sıkıntılı geçirdiğimiz ona rağmen kupayla bitirdiğimiz bir sezondan sonra kupayla başlayıp lige 3'te 3 ile başlamak önemliydi. Oyun olarak zorlandığımız dakikalar oldu. Belki forvet oyuncularımız daha net vuruşlar yapabilseydi skoru daha erken istediğimiz duruma getirebilirdik. Rakip ne atak yapabildi ne de pozisyon bulabildi. Bu da defansif olarak iyiye gittiğimizin göstergesi. Benim için bugün en sevindirici şey gol yemeden maçı 2-0 gibi net bir skorla bitirmek" diye konuştu.

" Gedson Fernandes'te Rafa Silva'nın dokunuşu var"

Portekizli futbolcu Gedson'un Rafa Silva geldikten sonra moralinin yükseldiğini aktaran Uçar, "Gedson Fernandes ile ilgili söyleyeceğimiz şey net; Rafa Silva'nın dokunuşu var. Çok eskiden Rafa Silva"nın onun A takıma alınmasıyla ilgili tavsiyesi var. Aynı dili konuşan ve birbirlerini seven iki insan. Gedson bu sezon farklı bir psikolojik durum içerisinde. İdmanlarda neşeli, maçlarda neşeli, gülüyor. Geçen sezon morali bozuktu. Çok duygusal bir oyuncumuz. Bu sezon oldukça mutlu olduğunu görüyoruz. Bunda da Rafa Silva'nın etkisinin büyük olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Penaltıyı VAR'ın vermesini bekliyorlarsa durum çok vahim"

Hakem kararlarına dair düşüncelerini de aktaran Feyyaz Uçar, "Yeni arkadaşlar görev alacak ama hep yeni arkadaşların bizde görev alması bana garip geliyor. Umarım zaman zaman diğer takımlarımızda da bu arkadaşlarımız görev alırlar. VAR'a gidilen penaltı pozisyonu bana göre çok net bir penaltı. Onu nasıl görmedi, nasıl direkt penaltıyı vermedi bilmiyorum. VAR'ın vermesini bekliyorlarsa durum vahim. Hakemlerimize öz güven aşılanması lazım, özellikle gençlere ama bunu hep Beşiktaş maçlarında yapmasınlar lütfen" şeklinde konuştu.

Ciro Immobile ile ilgili 25 gol beklentisinin sürdüğünü söyleyen Uçar, "Beklentilerimizi fazla değiştirmek futbolcularımızı strese sokabilir. Biz yine aynı golü bekleyelim. Fazlasını atarsa futbolcumuzu omuzlara alırız" dedi.

"Gio'nun takımımıza çok yakışan bir teknik adam olduğunu düşünüyorum"

Teknik Direktör Giovani van Bronckhorst'un Beşiktaş'a çok yakıştığını aktaran Feyyaz Uçar, "Gio ile her şey keyifli. Son derece mütevazı. Takımımıza çok yakışan bir teknik adam olduğunu düşünüyorum. Sakin görüntüsünün altında inanılmaz bir hırsı ve dinamizmi var. Her maçı kazanmak için elinden geleni yapıyor. Onunla çalışmaktan mutluyuz, o da bizimle çalışmaktan mutlu diye düşünüyorum. Hedeflerimiz kesişiyor. Büyük bir camiayız, onun da yapacağı çok şey var ki daha önce yaptıkları yapacaklarının göstergesi. İnşallah uzun süre devam ederiz. Bunu ben en çok isteyeceklerden biriyim çünkü futbolculuk dönemimde Gordon Milne ile 6 yıl çalıştım. İnşallah böyle bir birliktelik tekrarlanır" değerlendirmelerinde bulundu.

"Güvenlik söz konusu olunca Türkiye Cumhuriyeti'nin yapamayacağı hiçbir şey yok"

UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile eşleşmesinin sorulması üzerine Uçar, "Durum ortada, maç burada oynanacak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti dünyanın en güvenilir, en saygın devletlerinden biridir. Güvenlik söz konusu olunca Türkiye Cumhuriyeti'nin yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Her türlü güvenli ortamı sağlamaya muktedirdir. Devlet büyüklerimiz burada da rakibimizin gelmesinden itibaren her türlü güvenliği sağlayacaktır. O açıdan bir kuşkumuz yok. Ayrıca UEFA'nın da bunun farkında olduğunu düşünüyorum çünkü algoritmaya bile almadılar. Biliyorsunuz aynı ülkeden takımları hemen algoritmaya alıyorlar, ona göre işlem yapıyorlar. Şu anda algoritmaya alınmadığı için sanırım UEFA da devletimize, milletimize ve Beşiktaş'ımıza güveniyor" sözlerini kaydetti.

"Geçtiğimiz yıl milli takıma oyuncu vermekte zorlanıyorduk"

Mustafa Hekimoğlu ve Emirhan Topçu'nun da ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna alınmasını değerlendiren Feyyaz Uçar, "Büyük bir gurur bizim adımıza. Uzun zamandır A Milli Takım'a 17-18 yaşında oyuncu verebilen bir takım ben hatırlamıyorum. Geçtiğimiz yıla bakınca bayağı zorlanıyorduk milli takıma oyuncu vermekte. Ama bu sene iki tane genç pırıl pırıl evladımızı yoluyoruz. Emirhan da dahil olacak. Kaptanımız kalecimiz Mert de var. Dolayısıyla bu bizim için gurur kaynağı" diye konuştu.

"Bir kanat oyuncusu transferi düşünüyoruz"

Transferde kanat oyuncusu için çalışmaların sürdüğünü de sözlerine ekleyen Uçar, "Bir kanat oyuncusuyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bu konudaki ismi söylemem ve konuşmam yanlış. Bu işle sorumlu olan arkadaşlarımız var. Bir transfer yapılması arzusu mevcut. Çünkü bugünkü oyunda da zaman zaman rakibin oyunuyla alakalı bireysel yeteneklerde biraz eksik kaldık. Daha hala fırsat veremediğimiz oyuncularımız var. Can Keleş de inşallah ileride zaman zaman süre alacak. Bir kanat oyuncusu transferi düşünüyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL