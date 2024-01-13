Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar: Santos, stoper ve ön libero istiyor

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, 3-0'lık Fatin Karagümrük galibiyetini yeni teknik direktör Fernando Santos ve taraftara armağan ettiklerini aktararak, transfer konusunda ise "Santos, stoper ve ön libero istiyor" dedi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorla mağlup etti. Maçın ardından Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Feyyaz Uçar, "Son 3 maçta içeride kaybetmek, büyük takım oyunu değildi. İçeride kazanmak zorundasınız büyük takımsanız. O açıdan bugünkü galibiyet çok önemliydi. Fernando Santos'a 'hoş geldin' diyoruz. Ümraniye'de de o havayı hissedebiliyoruz. Hoca geldiğinden beri güzel bir heyecan, disiplin pekişmeye başladı. Gerçek Beşiktaş budur. Bu galibiyeti Fernando Hocamıza ve taraftarımıza armağan ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Aboubakar geldiği zaman net açıklama yaparız"

Milli takımda sakatlık yaşayan Aboubakar'ın durumu hakkında da konuşan Uçar, "Biz de öyle bir duyum aldık ancak ayrıntıları bilmeden konuşmak yanlış olur. Sanıyorum bir an önce buraya dönecek, tedavisi burada devam edecek diye düşünüyorum. Olması gereken de bu. Geldiği zaman daha net açıklama yaparız. Hocamız çok güzel bir şey söylemiş; özgüven. Çocuklara o özgüveni aşıladı. O gelmeden önce de biz aşılamaya çalıştık. Burada teknik adam tecrübesi, iletişimi ön plana çıkıyor" ifadelerin kullandı.

"Semih son 4 maçta 5 gol atarak müthiş başarıya imza attı"

Siyah-beyazlı takımın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy'un performansına da değinen Feyyaz Uçar, "Semih son 4 maçta 5 gol atarak müthiş bir başarıya imza attı. 2028'e kadar burada olması sözleşmesinin uzatılması Samet Aybaba'nın öngörüsü ona verdiğim özgüvenin karşılığını alıyoruz şükür ki diğer oyuncularımızın da sözleşmeleri 2026'lara kadar sürüyor. Semih ile bir örnekleme yaptık" sözlerini sarf etti

"Santos, stoper ve ön libero istiyor"

Teknik direktör Fernando Santos'un stoper ve ön libero mevkiine transfer istediğini söyleyen Feyyaz Uçar, "Stoperde adaylar var. Fernando Santos o bölgeye ve ön liberoya oyuncu istiyor. Seçenekleri sunduk. Onun da networkünde isimler vardır. Bir ortak noktada mutabakata varılıp bu iki bölgeye transfer yapacağız" değerlendirmesini yaptı.

"Hoca Aboubakar'ın sakatlığına bakıp bir yol haritası çizecek"

Santrfor bölgesine transfer yapılacak mı şeklinde yöneltilen soruya Feyyaz Uçar, "Elimizde 2 tane santrforumuz var. Aboubakar da gelince, 3 olacak. Hocamız kadro dışı kalan oyuncularla ilgili kendi inisiyatifini kullanacaktır. Aboubakar ile de görüşeceğini düşünüyorum. Sakatlığın durumuna baktıktan sonra nasıl bir yol haritası çizilecek, Aboubakar'dan bu sene randıman alınır mı, başka bir alternatif düşünülür mü, hocayla birlikte karar vereceğiz buna" yanıtını verdi.

"Hocamız 'bu takıma bir ya da iki lider oyuncu gerekiyor' dedi"

Teknik direktör Fernando Santos'un takıma lider oyuncu katmak istediğini aktaran Uçar, "Hocamızın ilk söylediği şey, 'Bu takıma bir ya da iki lider oyuncu gerekiyor' dedi. Öncelikli çalışmalarımız bu konuda ilerleyecek. Daha sonra da hocamız istediğini getirebilir buraya" açıklamasını yaptı. Öncelikli hedeflerinin Türkiye Kupası olduğunun altını çizen Feyyaz Uçar, "Bizim hedefimizde bir değişiklik yok. Öncelikli hedefimiz kupa. Ondan sonrasında da 3. olarak bitirirsek, şu andaki durumla ilgili olarak iyisi olmuş olacak Beşiktaş adına" dedi.

"Yabancı transferinde bazı oyuncularla vedalaşmamız gerekiyor"

Yabancı sınırı konusunda yer açılması için bazı oyuncularla yolların ayrılacağını vurgulayan Uçar, "Yabancı transferinde bazı arkadaşlarımızla vedalaşmamız gerekiyor. Şu anda bir yer boşaldı Bailly'nin gidişiyle. Diğer yabancılardan da böyle bir durum söz konusu" ifadelerine yer verdi.

"Ödemeleri aksatmamaya çalışıyoruz"

Takımdaki oyuncuların maaşlarını aksatmamaya çalıştıklarını söyleyen Feyyaz Uçar, "Çok acı bir şey. Yedi kulübümüze yasak geldi. Rica ediyoruz kulüpleri yönetirken biraz daha dikkatli olunmalı. Borçlar geç kalınmamalı, ödemeler erken yapılmalı. Bunlar Beşiktaş'ın problemi. Senden sonrakine problem bırakıp gitmek etik değil. Biz hassas davranıyoruz ödemeleri aksatmamaya çalışıyoruz" dedi.

"Umarım Ghezzal şampiyonluktaki performansına döner"

Feyyaz Uçar, Ghezzal'ın şampiyonluk alınan sezondaki performansına dönmesini umduğunu aktararak, "Ghezzal kardeşimizde de bu gelişme yaşanacak. Oyuncu da rahatsız. Sezon sonuna kadar ki performansıyla hem hocamız hem oyuncu rahat eder. Şampiyonluktaki Ghezzal performansına umarım döner" ifadelerini kullandı.

"Zamanı gelince biz de konuşuruz"

Rıza Çalımbay döneminde kadro dışı bırakılan futbolcularla ilgili Feyyaz Uçar, şu ifadelere yer verdi:

"Artık bizim takımımızın bir hocası var. Biz artık geriye bakmak istemiyoruz. Önümüze bakacağız. Rıza Hocamızın bilgisi vardı. İlk kendisine bilgi verildi kadro dışında. Keşke o zaman, 'Şunu değil, bunu kadro dışı bırakın ya da buna ihtiyacım var bırakmayın' demiş olsaydı olaylar çok daha farklı gelişecekti. Ben burada uzun süre yöneticilik yapmayacağım. Değişimler olacak. Yeni arkadaşlar gelecek. Tekrar yorumculuğa döndüğümde bu süreçte yaşananları söyleyeceğim tek tek. Burada yaşanılan her şeyi bir bir konuşacağım. Mesela diyeceğim ki, 'Mustafa Hekimoğlu kadro bu kadar darken, niye genç Milli Takım'a gitti? Mustafa Hekimoğlu'nu Hamit Altıntop'tan kim geri talep etti? Samet Aybaba mı aradı?' Hamit Altıntop'u arayın o size doğruyu söylesin. Kadron bu kadar darken, sen oyuncularını neden genç Milli Takım'a veriyorsun? Orada Hamit Altıntop'a çok teşekkür ediyoruz. Şöyle bir şey söyledi, 'Oyuncunun bir Avrupa maçında oynaması, genç Milli Takım'da oynamasından daha iyi olur' dedi. Biz de kendisine çok teşekkür ediyoruz. Zamanı gelince biz de konuşuruz."

"Amir'in durumu ciddi gibi duruyor"

Sakatlanarak oyundan çıkan Amir Hadziahmetovic'in durumuna da değinen Uçar, "Amir'in dizinde bir dönme var. Yarın MR'ı çekilecek. İnşallah ciddi bir durumu yoktur ama pozisyon biraz ciddi gibi duruyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL