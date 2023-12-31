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Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Futbol Takımları Genel Koordinatörü oyuncuların yeni yılını kutladı - Son Dakika
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Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Futbol Takımları Genel Koordinatörü oyuncuların yeni yılını kutladı

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ve Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, siyah-beyazlı oyuncuların yeni yılını kutladı. Uçar ve Aybaba, takıma başarılar diledi ve futbolculara hediyeler verdi.

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Futbol Takımları Genel Koordinatörü oyuncuların yeni yılını kutladı
31.12.2023 - 15:14,
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Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar ve Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, siyah-beyazlı oyuncuların yeni yılını kutladı.

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar ile Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, siyah-beyazlıların bugün gerçekleştirdiği antrenmanın ardından Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe, teknik ekip ve futbolcularla bir araya geldi.

Feyyaz Uçar ile Samet Aybaba, takıma yeni yılda başarılar diledi ve futbolcuların yeni yılını kutladı. Uçar ile Aybaba, ardından futbolculara çeşitli hediyeler verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Futbol Takımları Genel Koordinatörü oyuncuların yeni yılını kutladı - Son Dakika


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