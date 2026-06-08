Beşiktaş GAİN, Bahçeşehir Koleji\'ni Yendi

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Uğur Akyıldız

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Cavanaugh 14, Flynn 13, Furkan Haltalı 13, Hale 11, Williams 6, Mitchell 6, Ponitka 5, İsmet Akpınar 3

BEŞİKTAŞ GAİN: Brown 16, Lemar 14, Mathews 13, Morgan 10, Thomas 8, Dotson 4, Brown 4, Sertaç Şanlı 2, Yiğit Arslan 2, Berk Uğurlu

1'İNCİ PERİYOT: 16-20

DEVRE: 31-42

3'ÜNCÜ PERİYOT: 51-59

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final serisi 4'üncü maçında Beşiktaş GAİN, deplasmanda konuk olduğu Bahçeşehir Koleji'ni 73-71 mağlup ederek seride durumu 2-2'ye getirdi. Üç galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serinin son maçı 10 Haziran'da oynanacak.