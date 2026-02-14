Beşiktaş GAİN Bursaspor'u Yendi - Son Dakika
Beşiktaş GAİN Bursaspor'u Yendi

Beşiktaş GAİN Bursaspor\'u Yendi
14.02.2026 21:29
Beşiktaş GAİN, Bursaspor Basketbol'u 88-61 mağlup etti.

SALON: TOFAŞ

HAKEMLER: Kerem Baki, Özlem Yalman, Duhan Köyiçi

BURSASPOR BASKETBOL: Childress 7, Parsons 6, Yavuz Gültekin 5, Konontsuk 12, Nnoko 11, Tevfik Akdemir, Bora Satır, Berk Can Akın, Delaurier 5, Crawford 4, Yesukan Onar 2, King 9

BEŞİKTAŞ GAİN: Dotson 10, Yiğit Arslan 15, Lemar 2, Anthony Brown 8, Zizic 7, Kagamate 13, Berk Uğurlu 11, Yiğit Çoban, Emir Adıgüzel, Thomas 14, Vitto Brown 8

1'İNCİ PERİYOT: 15-25

DEVRE: 26-43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 41-68

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20'nci haftasında Beşiktaş GAİN, deplasmanda Bursaspor Basketbol'u 88-61 yendi.

Kaynak: DHA

