Beşiktaş GAİN, Trabzonspor'u Yendi

Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi
Hakemler: Zafer Yılmaz, Musa Kazım Çetin, Nazlı Çisil Güngör
Beşiktaş GAİN: Mathews 24, Dotson 6, Yiğit Arslan 8, Morgan 14, Zizic 14, Berk Uğurlu 8, Brown 10, Thomas 2, Kamagate
Trabzonspor: Reed 17, Yeboah 20, Hamm 8, Ege Arar 2, Taylor 7, Girard 6, Berk Demir 2, Dorukhan Engindeniz 2, Delgado 16, Tinkle
1. Periyot: 15-21
Devre: 36-47
3. Periyot: 63-64
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Beşiktaş GAİN, konuk ettiği Trabzonspor'u 86-80 yendi.
Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla ligdeki 19. galibiyetini elde etti. Bordo-mavili takım ise 7. mağlubiyetini yaşadı.
