Beşiktaş, Galatasaray'a 1-0 yenildi

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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki derbi maçta Galatasaray'a 1-0 yenilen Beşiktaş, yenilenen Tüpraş Stadı'nda rakibine ilk kez mağlup oldu.

Tüpraş Stadı açıldığı günden beri galibiyet alamayan sarı-kırmızılı ekip, Al Musrati'nin kendi kalesine attığı golle ilk galibiyetini yaşadı.

Daha önce Dolmabahçe'de oynanan 7 derbinin 6'sını Beşiktaş kazanırken, bir maç da beraberlikle sona ermişti.

Siyah-beyazlılar bu sonucun ardından 46 puanda kaldı.

Al Musrati kaleleri şaşırdı

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Al Musrati, ilk golünü kendi kalesine attı.

Derbinin 2. dakikasında Kerem Demirbay'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda meşin yuvarlağa kafayla müdahale eden siyah-beyazlı oyuncu, meşin yuvarlağı kendi ağlarına attı ve sarı-kırmızılı ekip 1-0 öne geçti.

Bu sezon derbilerde mağlup

Beşiktaş bu sezon oynadığı 3. derbiden de puansız ayrıldı.

İlk derbisinde Galatasaray'a, RAMS Park'ta 2-1 yenilen siyah-beyazlılar, sezonun ilk yarısında Dolmabahçe'de ağırladığı Fenerbahçe'ye de 3-1 mağlup olmuştu.

Galatasaray'a yenilen Beşiktaş, bu sezon kendi evinde oynadığı ikinci derbide de rakibine mağlup oldu.

Omar Colley VAR'dan kırmızı kart gördü

Beşiktaş'ta Omar Colley, 90. dakikada VAR incelemesi sonrasında kırmızı kartla oyundan ihraç oldu.

88. dakikada Barış Alper Yılmaz'a faul yapan siyah-beyazlı futbolcuya ilk önce sarı kart gösteren hakem Halil Umut Meler, VAR'da yapılan incelemenin ardından Colley'e kırmızı kart verdi.

Cenk Tosun ıslıklarla çıktı

Siyah-beyazlı taraftarlarla Cenk Tosun arasındaki soğuk rüzgarlar derbide de devam etti.

Bu sezon zaman zaman eleştirilen tecrübeli oyuncu 80. dakikada yerini Jackson Muleka'ya bırakırken siyah-beyazlı taraftarlar Cenk Tosun'u ıslıkladı.

Ligde 4 maç sonra gol yedi

Ligde oynadığı son 4 maçta kalesini gole kapatan Beşiktaş, derbide kalesini savunamadı.

Siyah-beyazlı ekip 1-0'lık Sivasspor mağlubiyetinin ardından oynadığı Trabzonspor, Kayserispor, Konyaspor ve İstanbulspor maçlarında gol yemezken 6 gol kaydetti.

Beşiktaş ayrıca ligde 4 maç sonra sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Rashica'nın topu direğe takıldı

Karşılaşmanın 19. dakikasında Beşiktaş'ın beraberlik şansı direğe takıldı.

Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Milot Rashica meşin yuvarlağı doğrudan kaleye gönderdi ancak top üst direğe çarparak dışarı gitti.

İlk yarı sonunda tribünlere çağrıldılar

Beşiktaşlı taraftarlar, ilk yarının sona ermesinin ardından siyah-beyazlı futbolcuları tribünlere çağırdı.

Soyunma odasına 1-0 geride giden ev sahibi ekipte taraftarlar, tribünlere giden oyunculara tezahüratlarla moral verdi.