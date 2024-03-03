Beşiktaş, Galatasaray'a 1-0 yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş, Galatasaray'a 1-0 yenildi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki derbi maçta Galatasaray'a 1-0 yenilerek Tüpraş Stadı'nda ilk kez mağlup oldu. Al Musrati'nin kendi kalesine attığı golle sarı-kırmızılı ekip galibiyetini yaşadı. Beşiktaş, bu sezon oynadığı 3. derbiden de puansız ayrıldı. Omar Colley kırmızı kart görürken, Cenk Tosun ıslıklarla karşılandı.

03.03.2024 21:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki derbi maçta Galatasaray'a 1-0 yenilen Beşiktaş, yenilenen Tüpraş Stadı'nda rakibine ilk kez mağlup oldu.

Tüpraş Stadı açıldığı günden beri galibiyet alamayan sarı-kırmızılı ekip, Al Musrati'nin kendi kalesine attığı golle ilk galibiyetini yaşadı.

Daha önce Dolmabahçe'de oynanan 7 derbinin 6'sını Beşiktaş kazanırken, bir maç da beraberlikle sona ermişti.

Siyah-beyazlılar bu sonucun ardından 46 puanda kaldı.

Al Musrati kaleleri şaşırdı

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Al Musrati, ilk golünü kendi kalesine attı.

Derbinin 2. dakikasında Kerem Demirbay'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda meşin yuvarlağa kafayla müdahale eden siyah-beyazlı oyuncu, meşin yuvarlağı kendi ağlarına attı ve sarı-kırmızılı ekip 1-0 öne geçti.

Bu sezon derbilerde mağlup

Beşiktaş bu sezon oynadığı 3. derbiden de puansız ayrıldı.

İlk derbisinde Galatasaray'a, RAMS Park'ta 2-1 yenilen siyah-beyazlılar, sezonun ilk yarısında Dolmabahçe'de ağırladığı Fenerbahçe'ye de 3-1 mağlup olmuştu.

Galatasaray'a yenilen Beşiktaş, bu sezon kendi evinde oynadığı ikinci derbide de rakibine mağlup oldu.

Omar Colley VAR'dan kırmızı kart gördü

Beşiktaş'ta Omar Colley, 90. dakikada VAR incelemesi sonrasında kırmızı kartla oyundan ihraç oldu.

88. dakikada Barış Alper Yılmaz'a faul yapan siyah-beyazlı futbolcuya ilk önce sarı kart gösteren hakem Halil Umut Meler, VAR'da yapılan incelemenin ardından Colley'e kırmızı kart verdi.

Cenk Tosun ıslıklarla çıktı

Siyah-beyazlı taraftarlarla Cenk Tosun arasındaki soğuk rüzgarlar derbide de devam etti.

Bu sezon zaman zaman eleştirilen tecrübeli oyuncu 80. dakikada yerini Jackson Muleka'ya bırakırken siyah-beyazlı taraftarlar Cenk Tosun'u ıslıkladı.

Ligde 4 maç sonra gol yedi

Ligde oynadığı son 4 maçta kalesini gole kapatan Beşiktaş, derbide kalesini savunamadı.

Siyah-beyazlı ekip 1-0'lık Sivasspor mağlubiyetinin ardından oynadığı Trabzonspor, Kayserispor, Konyaspor ve İstanbulspor maçlarında gol yemezken 6 gol kaydetti.

Beşiktaş ayrıca ligde 4 maç sonra sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Rashica'nın topu direğe takıldı

Karşılaşmanın 19. dakikasında Beşiktaş'ın beraberlik şansı direğe takıldı.

Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Milot Rashica meşin yuvarlağı doğrudan kaleye gönderdi ancak top üst direğe çarparak dışarı gitti.

İlk yarı sonunda tribünlere çağrıldılar

Beşiktaşlı taraftarlar, ilk yarının sona ermesinin ardından siyah-beyazlı futbolcuları tribünlere çağırdı.

Soyunma odasına 1-0 geride giden ev sahibi ekipte taraftarlar, tribünlere giden oyunculara tezahüratlarla moral verdi.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Galatasaray, Beşiktaş, Tüpraş, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Galatasaray'a 1-0 yenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:50 Murat Kurum, TOKİ mağdurlarının sloganını destek sanarak ’’Allah razı olsun’’ dedi Murat Kurum, TOKİ mağdurlarının sloganını destek sanarak ''Allah razı olsun'' dedi
21:19 Galatasaray’dan maç biter bitmez Beşiktaşlıları çıldırtacak paylaşım Galatasaray'dan maç biter bitmez Beşiktaşlıları çıldırtacak paylaşım
20:52 Aslan durdurulamıyor Galatasaray, Beşiktaş’ı deplasmanda devirdi Aslan durdurulamıyor! Galatasaray, Beşiktaş'ı deplasmanda devirdi
19:35 Kurşun yağdırdığı eniştesinin üzerinden arabayla geçti Kurşun yağdırdığı eniştesinin üzerinden arabayla geçti
17:51 Kahire’deki ateşkes görüşmeleri öncesi İsrail pürüz çıkardı: Esirlerin isim listesini almadan Mısır’a gelmeyiz Kahire'deki ateşkes görüşmeleri öncesi İsrail pürüz çıkardı: Esirlerin isim listesini almadan Mısır'a gelmeyiz
21:50 Maça damga vurdu Beşiktaş taraftarından Cenk ve Aboubakar’a sert tepki Maça damga vurdu! Beşiktaş taraftarından Cenk ve Aboubakar'a sert tepki
20:38 Antalya Alanya’da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı Antalya Alanya'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
19:41 İsrail ordusu Gazze’de insani yardım bekleyen Filistinlilere saldırdı İsrail ordusu Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlilere saldırdı
19:16 Böylesi daha önce görülmedi Galatasaray’dan Beşiktaş’a tarihi gol Böylesi daha önce görülmedi! Galatasaray'dan Beşiktaş'a tarihi gol
18:59 İzmir’de milyonluk tekne alev alev yandı İzmir'de milyonluk tekne alev alev yandı
18:55 Erdoğan: Fahiş fiyat arttırarak insanımızın lokmasına göz dikenlerle mücadelemiz sürecek Erdoğan: Fahiş fiyat arttırarak insanımızın lokmasına göz dikenlerle mücadelemiz sürecek
18:39 Okan Buruk, derbi öncesi sakat ve kadroya alınmayan futbolcular hakkında konuştu Okan Buruk, derbi öncesi sakat ve kadroya alınmayan futbolcular hakkında konuştu
17:52 Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
17:46 Erdoğan: 31 Mart’ta milli irade bayramını ilan edeceğiz Erdoğan: 31 Mart'ta milli irade bayramını ilan edeceğiz
17:19 Komedyen Cem Yılmaz’ın gizemli sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı Komedyen Cem Yılmaz'ın gizemli sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2024 22:27:22. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Galatasaray'a 1-0 yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement