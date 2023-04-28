Beşiktaş'tan Galatasaray derbisinde düdük çalacak hakem Ali Şansalan hakkında açıklama: Değiştirilmesine muhalefet etmeyeceğiz - Son Dakika
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Beşiktaş'tan Galatasaray derbisinde düdük çalacak hakem Ali Şansalan hakkında açıklama: Değiştirilmesine muhalefet etmeyeceğiz

28.04.2023 16:53

Beşiktaş, Galatasaray derbisine hakem Ali Şansalan'ın atanması ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur hakkında sert bir çıkışta bulundu. Hakemin değiştirilmesi durumunda buna karşı çıkmayacaklarının altını çizen siyah-beyazlı yönetim, "Beşiktaş JK olarak; sistematik şekilde yıpratılan ve baskı altına alınmak istenen hakem Ali Şansalan'ın yerine derbiyi başka bir hakemin yönetmesinde bir sakınca görmüyoruz ve buna muhalefet etmeyeceğimizi beyan ederiz" dedi.

Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Beşiktaş- Galatasaray derbisi öncesi gerilim yüksek. Sosyal medyada maça Ali Şansalan'ın atanmasını siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi'nin istediği yönündeki iddiaları sert bir dille reddeden Beşiktaş, bir açıklama daha yaptı.

KİRLİ OYUNDA İKİNCİ PERDEYİ AÇMIŞLARDIR"

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki rakibimiz Galatasaray'ın, medyadaki kalemşörlerinin ve sosyal medyadaki trollerinin aldıkları talimat sonrası planlı olarak aynı anda başlattıkları algı operasyonunda dozu her geçen gün artırdıklarını dikkatle takip etmekteyiz. Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin derbiye Ali Şansalan'ın atanmasını istediği şeklinde aslı astarı olmayan bir iddiayı ortaya atmak suretiyle kirli kumpasın fitilini ateşleyenler, bu kez yapay zeka marifetiyle müsabakanın hakemi ilan edilen Ali Şansalan'ı baskı altına almaya çalışarak sahneledikleri kirli oyunda ikinci perdeyi açmışlardır.

"OLUMSUZ ETKİLENMİŞ BİR HALDE SAHAYA ÇIKACAK"

Hakem Ali Şansalan'ın başta Galatasaray cenahı olmak üzere son olarak onlara eklemlenen Fenerbahçe cephesinden günlerdir kendisi hakkında yapılan spekülasyonlardan olumsuz etkilenmiş bir halde sahaya çıkacağı düşüncesindeyiz. Bu düşünceden hareketle, adil bir yönetim tarzı ile bilinen Ali Şansalan'ın zirve mücadelesinde büyük önem taşıyan maçta adaleti sağlıklı tesis edebilecek akılla bir yönetim sergileyip sergileyemeyeceği konusunda endişe duymaktayız.

"TÜRK FUTBOLUNA PUSU KÜLTÜRÜNÜ GETİRENLERE GEÇİT VERMEYECEĞİZ"

Beşiktaş JK olarak; sistematik şekilde yıpratılan ve baskı altına alınmak istenen hakem Ali Şansalan'ın yerine derbiyi başka bir hakemin yönetmesinde bir sakınca görmüyoruz ve buna muhalefet etmeyeceğimizi beyan ederiz. Kalemşörleri ve trolleri aracılığıyla Şansalan'ı istemediğini belli eden rakibimizin de bu çağrımızı olumlu bularak destekleyeceğini düşünmekteyiz. Türk futboluna pusu kültürünü getirenlere, kabak tadı veren senaryolarla haksız kazanç elde etmeye çalışanlara, son olarak sezon boyunca dillerinden düşürmedikleri "Ligi bitirtmeyiz" algısını yayanlara asla geçit vermeyeceğiz.

"MANİPÜLASYONU BIRAKIN, BELGELERİ AÇIKLAYIN"

Yeri gelmişken belirtmek isteriz ki; ligi bitirtmeyeceklerini söyleyenler istediklerini elde edince kapalı kapılar ardına saklanma yolunu seçmişlerdir. Bu yöntem bize hiç de yabancı gelmemektedir. Bu tavra rakibimizin geçmiş yönetimlerinde de geçmiş teknik direktörlerinde de defalarca şahit olduk. "Lig sonunda her şeyi açıklayacağız" diyenler şampiyon olduktan sonra adeta ortadan kayboldular. Karşımızdaki rakip aynı, yöntem aynı. Şimdi de "Belgeleri açıklarız" tehditleri savuruyorlar. Manipülasyonu bırakın, buyurun açıklayın. Ama iş işten geçmeden açıklayın." ifadeleri kullanıldı.

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Beşiktaş'tan hakem iddialarını bitiren yanıt: Tamamen asılsız Beşiktaş'tan hakem iddialarını bitiren yanıt: Tamamen asılsız

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Son Dakika Spor Beşiktaş'tan Galatasaray derbisinde düdük çalacak hakem Ali Şansalan hakkında açıklama: Değiştirilmesine muhalefet etmeyeceğiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'tan Galatasaray derbisinde düdük çalacak hakem Ali Şansalan hakkında açıklama: Değiştirilmesine muhalefet etmeyeceğiz - Son Dakika
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