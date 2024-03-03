Canlı anlatım! Dev derbide tek gol var

Spor

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fernando Santos'un ekibi Beşiktaş ile Okan Buruk'un yönetimindeki Galatasaray karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadı'nda oynanan derbi, saat 19.00'da başladı. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Süper Lig'de çıktığı 27 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik, 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 46 puan ve averajla haftaya dördüncü sırada girdi. Ligin geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 23'ünü kazanan, 3'ünde berabere kalan ve birinden mağlubiyetle ayrılan Galatasaray, hanesine yazdırdığı 72 puanla zirvede yer alıyor. Beşiktaş, ligin ilk yarısında deplasmanda oynadığı derbide Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.

KARA KARTAL 6 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Beşiktaş, tüm kulvarlarda oynadığı son 6 müsabakada mağlup olmadı. Siyah-beyazlılar, ligde ve Türkiye Kupası'nda çıktığı bu karşılaşmalarda 5 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Portekizli teknik adam Fernando Santos yönetiminde ilk derbisine çıkacak Beşiktaş, son 4 resmi maçında ise kalesinde gol görmedi.

GALATASARAY'DA SON DURUM

Ligde geride kalan 27 maçlık bölümde 23 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 72 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi. Beşiktaş ise 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgiyle 46 puan elde etti. Siyah-beyazlılar, 28. hafta öncesinde averajla üçüncü Trabzonspor'un ardında dördüncü sırada yer aldı.

İLK 11'LER

Beşiktaş; Mert Günok, Onur, Necip, Colley, Masuaku, Amartey, Al Musrati, Rashica, Muci, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy.

Galatasaray; Muslera, Kaan, Davinson, Nelsson, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem, Icardi.

CANLI ANLATIM

18' Hızlı çıkan Beşiktaş çok etkili geldi. Sağ kanatta topu alan Rashica ceza sahası içine girer girmez pasını çıkardı. Davinson Sanchez topu kale önünde rakibinden önce kornere yolladı.

18' Kaan Ayhan'ın derin pasında Mertens son çizgide topla buluştu. Mertens'in çizgi üstünden ortası kalecide kaldı.

17' Daniel Amartey'in getirdiği topta Ernest Muçi ceza sahası dışından kaleyi denedi. Muslera topu rahat bir şekilde kontrol ediyor.

16' Milot Rashica'ın sağ kanattan denediği orta doğrudan kaleci Muslera'ya gitti.

13' Beşiktaş pas yaparak rakip yarı sahada boşluk arıyor.

12' İki takım taraftarlarıda takımlarına maçın başından bu yana büyük destek gösteriyor.

11' Kerem Demirbay'ın ters kanada uzun pasında Barış Alper sağ kanatta topu aldı. Barış'ın kale önüne sektirerek ortasında top kaleye paralel şekilde dışarıya gitti.

6' Mertens'in kullandığı köşe vuruşunda kafalardan seken topu Cenk Tosun uzaklaştırmayı başardı.

6' Hızlı gelen konuk ekipte Barış Alper hızla ceza sahası içine girdi. Barış'ın içeriye çevirdiği top Al-Musrati'den kornere gitti.

5' Kaan Ayhan'ın sağ kanattaki Barış Alper'e pasında Barış Alper topu almak istediği sırada Colley'e faul yaptı.

3' Kullanılan köşe vuruşunda Torreira ön direkte topuğuyla pasını çevirdi. Kale önündeki Al-Musrati topu kafayla kendi ağlarına yolladı.

2' GOOOLLL! Galatasaray 1-0 önde...

1' Dev derbi başladı. İki takıma da başarılar...