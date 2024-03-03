Canlı anlatım! Dev derbide tek gol var

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fernando Santos'un ekibi Beşiktaş ile Okan Buruk'un yönetimindeki Galatasaray karşı karşıya geliyor. Tüpraş Stadı'nda oynanan derbi, saat 19.00'da başladı. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor.
Süper Lig'de çıktığı 27 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik, 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 46 puan ve averajla haftaya dördüncü sırada girdi. Ligin geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 23'ünü kazanan, 3'ünde berabere kalan ve birinden mağlubiyetle ayrılan Galatasaray, hanesine yazdırdığı 72 puanla zirvede yer alıyor. Beşiktaş, ligin ilk yarısında deplasmanda oynadığı derbide Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.
Beşiktaş, tüm kulvarlarda oynadığı son 6 müsabakada mağlup olmadı. Siyah-beyazlılar, ligde ve Türkiye Kupası'nda çıktığı bu karşılaşmalarda 5 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Portekizli teknik adam Fernando Santos yönetiminde ilk derbisine çıkacak Beşiktaş, son 4 resmi maçında ise kalesinde gol görmedi.
Ligde geride kalan 27 maçlık bölümde 23 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 72 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi. Beşiktaş ise 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgiyle 46 puan elde etti. Siyah-beyazlılar, 28. hafta öncesinde averajla üçüncü Trabzonspor'un ardında dördüncü sırada yer aldı.
Beşiktaş; Mert Günok, Onur, Necip, Colley, Masuaku, Amartey, Al Musrati, Rashica, Muci, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy.
Galatasaray; Muslera, Kaan, Davinson, Nelsson, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem, Icardi.
18' Hızlı çıkan Beşiktaş çok etkili geldi. Sağ kanatta topu alan Rashica ceza sahası içine girer girmez pasını çıkardı. Davinson Sanchez topu kale önünde rakibinden önce kornere yolladı.
18' Kaan Ayhan'ın derin pasında Mertens son çizgide topla buluştu. Mertens'in çizgi üstünden ortası kalecide kaldı.
17' Daniel Amartey'in getirdiği topta Ernest Muçi ceza sahası dışından kaleyi denedi. Muslera topu rahat bir şekilde kontrol ediyor.
16' Milot Rashica'ın sağ kanattan denediği orta doğrudan kaleci Muslera'ya gitti.
13' Beşiktaş pas yaparak rakip yarı sahada boşluk arıyor.
12' İki takım taraftarlarıda takımlarına maçın başından bu yana büyük destek gösteriyor.
11' Kerem Demirbay'ın ters kanada uzun pasında Barış Alper sağ kanatta topu aldı. Barış'ın kale önüne sektirerek ortasında top kaleye paralel şekilde dışarıya gitti.
6' Mertens'in kullandığı köşe vuruşunda kafalardan seken topu Cenk Tosun uzaklaştırmayı başardı.
6' Hızlı gelen konuk ekipte Barış Alper hızla ceza sahası içine girdi. Barış'ın içeriye çevirdiği top Al-Musrati'den kornere gitti.
5' Kaan Ayhan'ın sağ kanattaki Barış Alper'e pasında Barış Alper topu almak istediği sırada Colley'e faul yaptı.
3' Kullanılan köşe vuruşunda Torreira ön direkte topuğuyla pasını çevirdi. Kale önündeki Al-Musrati topu kafayla kendi ağlarına yolladı.
2' GOOOLLL! Galatasaray 1-0 önde...
1' Dev derbi başladı. İki takıma da başarılar...
Son Dakika › Spor › Canlı anlatım! Dev derbide tek gol var - Son Dakika
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynadıkları Konyaspor maçının 11'inden 3 değişiklik yaparak Galatasaray karşısına çıktı. Siyah-beyazlılar, Galatasaray maçına Onur Bulut, Amartey ve Cenk Tosun'u dahil ederek başladı.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında ezeli rakipler Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Mücadeleye hızlı başlayan Galatasaray, maçın hemen başında Al-Musrati'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gol, Galatasaray'ın lig tarihinde Beşiktaş'a attığı en erken derbi golü olarak kaydedildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de son oynadıkları Antalyaspor maçının 11'ine göre Beşiktaş derbisinde tek değişiklik yaptı. Maçta Galatasaray'da 5 futbolcu eksik olarak yer almadı. Galatasaray taraftarı da İl Güvenlik Kurulu kararıyla tribünde yer aldı ve takımlarını destekledi.
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Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Beşiktaş derbisinde kadroda tek değişiklik yaparak Mauro Icardi'yi sahaya sürdü. Galatasaray'da 5 önemli futbolcu ise sakatlık ve ceza nedeniyle kadroda yer almadı. Yedek kulübesinde ise genç oyuncular görev bekledi. Yaklaşık 2 bin Galatasaray taraftarı da deplasman tribününde takımlarını destekledi.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçı için kamp kadrosunu açıkladı. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanla hazırlıklar tamamlandı.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 22. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Beşiktaş JK United Payment, Amed Sportif Faaliyetler'i 3-0 mağlup etti. Fatih Vatanspor ise Bitexen Adana İdmanyurduspor'u 8-0 yendi. Bitexen 1207 Antalyaspor, Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'e 10-0 mağlup oldu. ALG Spor, Hakkarigücü'ne 2-1 kaybetti. Doğuş Gold Gaziantep Asyaspor, Karadeniz Ereğli Belediyespor'a 3-1 yenildi. Galatasaray Petrol Ofisi ile Trabzonspor arasındaki maç 0-0 berabere sonuçlandı. Beylerbeyi ile Ataşehir Belediyespor arasındaki maç da 1-1 berabere tamamlandı. Wulfz Fatih Karagümrük, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni 1-0 mağlup etti.
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi 27. hafta karşılaşmasında MKY İzmit Belediyespor, Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Toroslar Basketbol'u 102-79 yenerek galip geldi.
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