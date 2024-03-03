Beşiktaş, Galatasaray Derbisinde Kadroda Değişiklik Yaptı

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasındaki derbide Galatasaray'ı konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, kadroda zorunlu olarak bir değişiklik yaptı.
Portekizli teknik adam, ligde İstanbulspor ile oynadıkları maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Gedson Fernandes'in yerine orta sahada Daniel Amartey'e forma verdi.
Kaleyi Mert Günok'a teslim eden Fernando Santos; savunma dörtlüsünü Onur Bulut, Necip Uysal, Omar Colley ve Arthur Masuaku'dan oluşturdu.
Orta sahanın merkezinde Al Musrati, Daniel Amartey ve Ernest Muçi'yi görevlendiren tecrübeli teknik adam, hücum hattını Milot Rashica, Cenk Tosun ve Semih Kılıçsoy'dan kurdu.
Amartey 2 maç sonra 11'de
Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncularından Daniel Amartey, 2 maç sonra 11'de yer buldu.
Afrika Uluslar Kupası dönüşünde Trabzonspor ve Kayserispor maçlarında orta sahada görev yapan Amartey, İstanbulspor mücadelesinde oyuna sonradan dahil oldu.
Ganalı futbolcu, Gedson Fernandes'in yokluğunda 11'e dönerken, orta sahada görev aldı.
Semih Kılıçsoy'un ilk derbisi
Beşiktaş'ta bu sezon hücumda sergilediği başarılı performansla kazanılan puanlarda önemli paya sahip olan genç golcü Semih Kılıçsoy, ilk derbi sınavını Galatasaray karşısında verdi.
Semih Kılıçsoy ligde şu ana kadar 14 maçta 9 gol kaydetti.
Beşiktaş, büyük maçlar statüsündeki Trabzonspor karşılaşmasını genç golcünün attığı gollerle 2-0 kazanmıştı.
Semih'in yanı sıra ara transfer döneminde takıma dahil olan Al Musrati ve Muçi de Beşiktaş formasıyla ilk derbilerine Galatasaray karşısında çıktı.
121. yıla özel koreografi
Beşiktaşlı taraftarlar, derbi öncesinde yaptıkları koreografiyle siyah-beyazlı kulübün 121. kuruluş yılını kutladı.
Kapalı tribünde Beşiktaş'ın 1903'ten itibaren kullandığı logolar ve kulüp kurucularının görüntüsünün yer aldığı bir pankart açılırken, kale arkasında ise "Optik Başkan" olarak tanınan eski Beşiktaş tribün liderlerinden Mehmet Işıklar ile "Mühendis Oktay" olarak bilinen Oktay Akdemir'in görseli yer aldı.
Bakan Bak derbiyi statta izlemedi
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, derbi maçı statta takip etmedi.
Daha önceki programında Bakan Bak'ın Tüpraş Stadı'ndaki derbiyi yerinde takip edeceği açıklanmıştı.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Galatasaray Derbisinde Kadroda Değişiklik Yaptı - Son Dakika
Karate Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı (KAREV), 2023 yılında Macaristan'da yapılan Dünya Karate Şampiyonası'nda madalya kazanan sporculara ve onları yetiştiren kulüp antrenörlerine altınla ödül verdi. KAREV Başkanı Ercüment Taşdemir, sporcuların başarısını ödüllendirmenin diğer sporcuları da teşvik ettiğini belirtti ve sporcuları ülkeyi en iyi şekilde temsil ettikleri için tebrik etti. Ödüller, Etlik Ülkü Ocakları Sayın Kerim Yazıharma, iş adamı Murat Gündüz ve Kocaeli Kağıt Spor Kulübü Başkanı İbrahim Erçin tarafından takdim edildi. Şampiyonada derece yapan sporcular arasında Eray Şamdan, Tuba Yenen Yakan, Fatma Naz Yenen, Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir yer aldı. Kulüp antrenörleri Mesut Kolaylı ve İsmail Hakkı Bulut da ödüllendirildi.
Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden Alaçatıspor, Tavşanlı Tepecikspor ile deplasmanda oynadığı maçtan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Maçın ilk yarısı golsüz sona ererken, ikinci yarıda Tavşanlı Tepecikspor öne geçti. Ancak Alaçatıspor, son dakikada attığı golle beraberliği sağladı. Bu sonuçla Alaçatıspor, ligde 5. sırada yer aldı ve bir sonraki maçında İzmirspor'u konuk edecek.
2024 Avrupa Hentbol Şampiyonası 6. Eleme Grubu'ndaki dördüncü maçında A Milli Kadın Hentbol Takımı, konuk ettiği Bulgaristan'ı 38-13 mağlup etti. Türkiye Hentbol Federasyonu Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan maçı ilk yarıyı 19-7 önde tamamladı. Milli Takım ikinci yarıda da skor üstünlüğünü koruyarak 38-13 kazandı. Karşılaşmada milli takımın en golcü isimleri 7'şer golle Beyza İrem ile Ceylan oldu. Öte yandan salonu dolduran hentbol severlerin desteği milli takımın farklı skorla maçı kazanmasında etkili olurken, maçın devre arasında TED Ankara Koleji Halk Dansları Topluluğu'nun gösterisiyle seyirciler de eğlenceli anlar geçirdi. İlk maçında deplasmanda Karadağ'a 39-23 mağlup olan milli takım, daha sonra Ankara'da Sırbistan ile 29-29 berabere kaldı. A Milli Kadın Hentbol Takımı, grupta üçüncü maçında ise Bulgaristan'ı deplasmanda 30-24 mağlup etmişti. Milli takım, gruptaki beşinci maçında Karadağ'ı 3 Nisan Çarşamba günü Rize'de konuk edecek. Salon: THF Prof. Dr. Yaşar Sevim Hakemler: Vasileios Charitsos, Panagiotis Naskos Türkiye: Yaren Berfe Göker, Merve Erbektaş, Aslı İskit Çalışkan, Nurceren Akgün Göktepe, Yasemin Şahin, Bilgenur Öztürk, Betül Yılmaz, Diğdem Hoşgör, Beyza İrem Türkoğlu, Ceylan Aydemir, Döne Gül Bozdoğan, Gülcan Tügel, Edanur Çetin, Ayşenur Kara, Betül Karaarslan, Cansu Akalın Bulgaristan: Dzhukeva, Kostadinova, Pavlova, Ivanova, Spirdonova, Stefanova, Ivanova Gencheva, Nikolova, Georgieva, Grozdanova, Milanova, Stoycheva, Panayotova, Spasova, Petkova, Petrova - İSTANBUL
Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta Çeşme Belediyespor, Kütahya ÖİKH'yi 5-0 mağlup ederek liderliğini korudu. Aytaç Deniz'in 2 gol attığı maçta Çeşme Belediyespor, ligdeki konumunu güçlendirdi.
Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde kalan iki maçını da kazanarak, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası finallerine gitmesini hedeflediklerini söyledi. Kılıç, takımın Ankara'da Bulgaristan'ı 38-13 yenmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin üçüncülüğü garantilediğini belirten Kılıç, önlerindeki iki kritik maçı da kazanarak milli takımı Avrupa Şampiyonası finallerine göndermek istediklerini ifade etti.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan maçın ilk yarısı, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Galatasaray'ın golü, Al Musrati'nin kendi kalesine attığı bir golle geldi.
Bartın 1. Amatör Küme maçında Ulus Çınarsporlu bir futbolcu, hakemin kararlarına tepki göstererek sahaya girip hakeme saldırdı. Oyuncu, takım arkadaşı ve rakip futbolcular tarafından tutulduktan sonra kırmızı kart gördü. Maçın ikinci yarısında da Ulus Çınarspor 6-0 mağlup oldu.
A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası 6. Eleme Grubu'ndaki dördüncü maçında Bulgaristan'ı 38-13 yenerek galibiyetini sürdürdü. Maçta Beyza İrem ve Ceylan 7'şer gol atarak takımın en golcü isimleri oldular. Milli takımın 2 galibiyeti, 1 beraberliği ve 1 mağlubiyeti bulunuyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?