Beşiktaş, Galatasaray'a 1-0 yenilerek gol yememe serisini sonlandırdı - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş, Galatasaray'a 1-0 yenilerek gol yememe serisini sonlandırdı

Beşiktaş, Galatasaray\'a 1-0 yenilerek gol yememe serisini sonlandırdı

Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'a 1-0 yenilerek 5 maçlık gol yememe serisini sona erdirdi. Son golünü 28 Ocak 2024 tarihinde Sivasspor maçında yiyen Beşiktaş, ligde 4 ve Türkiye Kupası'nda 1 olmak üzere toplamda 5 maç boyunca kalesini rakiplerine kapatabilmişti.

03.03.2024 21:08
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Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Galatasaray'a 1-0 kaybeden Beşiktaş'ın, tüm kulvarlarda 5 maç aranın ardından ağlarında gol görmüş oldu.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, evinde Galatasaray'a 1-0 yenildi. Bu skorla siyah-beyazlıların gol yememe serisi de sona ermiş oldu. Ligde 4, Türkiye Kupası'nda da 1 müsabaka olmak üzere toplam 5 maçtır kalesini rakiplerine kapatmıştı.

Siyah-beyazlılar, ligde son golünü 28 Ocak 2024 tarihinde deplasmanda Sivasspor'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada, kupada ise son 16 turunda 8 Şubat 2024 tarihinde Antalyaspor'u 2-1'le geçtiği mücadelede filelerinde gol görmüştü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Galatasaray, Beşiktaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Galatasaray'a 1-0 yenilerek gol yememe serisini sonlandırdı - Son Dakika

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