Beşiktaş Gençlerbirliği'ne Konuk Oldu

15.03.2026 22:08
Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni Eryaman Stadı'nda yenilgi sonrası karşılıyor. İlk 11'de tek değişiklik yapıldı.

Trendyol Süper Lig'de Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne konuk olan Beşiktaş, Galatasaray derbisinin ilk 11'ine göre tek değişiklikle sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı takım, 26. hafta mücadelesinde Ankara'da Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.

Geçen hafta Galatasaray'a 1-0 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, stoper bölgesinde değişikliğe gitti. Yalçın, Felix Uduokhai'nin yerine başkentte Tiago Djalo'ya şans verdi. Djalo böylece ligde 3 maç sonra ilk 11'e döndü.

Eryaman Stadı'ndaki maçta Beşiktaş'ın kalesini Ersin Destanoğlu korurken, savunmada Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Djalo ve Rıdvan Yılmaz görev aldı.

Beşiktaş'ta orta alanda Wilfred Ndidi, Kristjan Asllani, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny ve Junior Olaitan, ileri uçta ise Hyeon-gyu Oh forma giydi.

Siyah-beyazlıların yedek kulübesinde Devis Vasquez, Milot Rashica, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Yasin Özcan ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.

İyileşme sürecine giren ve çalışmalara başlayan Emirhan Topçu ve El Bilal Toure, henüz hazır olmadıkları için Ankara'ya getirilmedi. Beşiktaş'ın kafilesine Taylan Bulut da dahil edilmedi.

Siyah-beyazlıların 17 maçlık (13 lig, 4 kupa) yenilmezlik serisi, geçen hafta yaşanan Galatasaray mağlubiyetiyle sona ermişti.

Ankara'da 5 yıl sonra karşılaştılar

Beşiktaş ile Gençlerbirliği, 5 yılı aşkın bir süreden sonra Ankara'da ilk kez karşı karşıya geldi.

Eryaman Stadı'nda iki takım arasında 15 Şubat 2021'de oynanan karşılaşmayı, siyah-beyazlılar 3-0 kazanmıştı.

Söz konusu 2020-2021 sezonunda Beşiktaş şampiyonluğa ulaşmış, Ankara ekibi ise Süper Lig'e veda etmişti.

Volkan Demirel'den 2 değişiklik

Gençlerbirliği'nde bu sezon ikinci kez göreve getirilen Volkan Demirel, 0-0 biten Corendon Alanyaspor maçına göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.

Demirel, Dal Varesanovic ve Adama Traore'nin yerine ilk 11'de M'Baye Niang ve kart cezasını tamamlayan Franco Tongya'yı tercih etti.

Başkent ekibi Ricardo Velho, Pedro Pereira, Dimitrios Goutas, Zan Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Sekou Koita, Tongya, Metehan Mimaroğlu, Göktan Gürpüz ve Niang'dan oluşan 11'le maça başladı.

Kırmızı-siyahlı futbolcular, ısınmaya "103. kuruluş yıl dönümümüz kutlu olsun" yazılı pankart ve "103. yıl tişörtü" ile çıktı.

Maça yoğun ilgi

Taraftarlar, 20 bin kapasiteli Eryaman Stadı'nda oynanan maça ilgi gösterdi.

Küme düşme hattıyla puan farkını açmayı hedefleyen takımlarını bu maçta da yalnız bırakmayan Gençlerbirliği taraftarları, stadı büyük oranda doldurdu.

Kale arkasında kendilerine ayrılan tribünde yerlerini alan Beşiktaşlı futbolsever de takımlarını destekledi. Kale arkası tribünlerinden biri tamamen Beşiktaşlı taraftarlara açılırken, 5 bin civarında siyah-beyazlı futbolsever maçı statta izledi.

İran’ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü İran'ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü
İran, İsrail’e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı İran, İsrail'e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı
İsviçre, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarla ilgili 2 keşif uçuşu talebini reddetti İsviçre, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarla ilgili 2 keşif uçuşu talebini reddetti
Formula 1 Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarını iptal etti Formula 1 Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarını iptal etti
Elleri ve ayakları bantlanarak akranları tarafından darbedildi Elleri ve ayakları bantlanarak akranları tarafından darbedildi
ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı
Bomba iddia: Netanyahu, Zelenski’den görüşme talebinde bulundu Bomba iddia: Netanyahu, Zelenski'den görüşme talebinde bulundu
Savaşta 16. gün İran “Netanyahu öldürülecek“ dedi, Trump’tan Hark Adası için olay sözler geldi Savaşta 16. gün! İran "Netanyahu öldürülecek" dedi, Trump'tan Hark Adası için olay sözler geldi

22:39
Murat Kaytaz: Sergen Yalçın’a serum bağlandı
Murat Kaytaz: Sergen Yalçın'a serum bağlandı
22:13
İsrail, Lübnan’a fosfor bombası attı
İsrail, Lübnan'a fosfor bombası attı
22:00
Fidan dikmek için bahçeye indi, toprağı eşeleyince dehşetle karşılaştı
Fidan dikmek için bahçeye indi, toprağı eşeleyince dehşetle karşılaştı
21:53
Beşiktaş, 10 kişi kalan rakibi karşısında sürprize izin vermedi
Beşiktaş, 10 kişi kalan rakibi karşısında sürprize izin vermedi
21:38
Katy Perry, klip çekiminde alevler içinde kaldı
Katy Perry, klip çekiminde alevler içinde kaldı
21:06
İsrail’in F-35I uçakları İran’a doğru yola çıktı
İsrail'in F-35I uçakları İran'a doğru yola çıktı
19:56
Irak alev alev Dört bir yanda saldırılar var
Irak alev alev! Dört bir yanda saldırılar var
18:21
“Öldü“ denilen Netanyahu günler sonra ortaya çıktı
"Öldü" denilen Netanyahu günler sonra ortaya çıktı
