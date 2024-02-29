Beşiktaş Genel Koordinatörü Samet Aybaba: 8-10 yabancı alacağımıza, 2-3 kaliteli oyuncu alacağız

Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, "8-10 yabancı alacağımıza, 2-3 kaliteli oyuncu alacağız" dedi.
Aybaba, Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar ile Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Sohbet toplantısında geleceği planladıklarını anlatan Samet Aybaba, "İşimiz çok, yolun başındayız ama halledeceğiz. Bilgi ve biraz da tecrübe olduktan sonra bu işler hallolur. İstişare ediyoruz, geleceği planlıyoruz, çalışıyoruz. Kadroyu güçlendirmek ve altyapıya önem vermek öncelikli hedefimizdi. Çok kafa yorduk ortaya bir şeyler çıkmaya başladı." diye konuştu.
Ara transfer döneminde transfer ettikleri Al-Musrati ve Muçi gibi oyuncuları kadroya katmak istediklerini söyleyen Aybaba, "Sistem, Türkiye'de çok yanlış işliyor. 8-10 yabancı alacağımıza, 2-3 kaliteli oyuncu alacağız. Bizim çok genç oyuncumuz var, onları geliştirecek oyuncular gerekiyor. Transfer sezonu bittikten sonra da çalışmalara hemen başladık. Transfer bitikten sonra Avrupa'da maçlar izlemeye gittim. Hocayla da oturup fikir alışverişinde bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.
Aybaba, Cenk Tosun ve Salih Uçan'la derbi sonrası sözleşme uzatmak için görüşeceklerini kaydetti.
Kadrodaki yabancı sayısını azaltmaları gerektiğini kaydeden Samet Aybaba, tesisleşme için de önemli hamleleri olduğunu kaydetti.
"Semih Kılıçsoy çim sahadan değil, halı sahadan çıktı"
Saha zeminleri ile ilgili federasyonun devreye girmesi gerektiğini söyleyen Aybaba, "Sahalarla ilgili federasyon ya cezai işlem uygulayacak ya da bütün sahaları yaptıracak ve parayı kulüplerden kesecek. İsteyince yapıyorlar. İmkanlar daha iyi olsa altyapıdaki oyuncular da kendini daha yukarı çıkarır. Semih Kılıçsoy çim sahadan değil, halı sahadan çıktı. Arkasından 6-7 oyuncu daha geliyor ama Beşiktaş altyapısı şu an Fulya'da sentetik çimde çalışıyor. Bu imkanları düzelteceğiz." diye konuştu.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın Semih Kılıçsoy hakkında fikir aldığını söyleyen siyah-beyazlı futbol adamı, "Semih'i takip ettiğini söyledi. 18 yaşına gelip, bu kadar gol atan oyuncu yok ama korumamız lazım onu. Eleştirirken doğru eleştirelim, çok şımartmayalım." dedi.
Samet Aybaba, Semih Kılıçsoy'un temaslı oyunu sevdiğini ve hakemlerin bu konuda dikkatli olması gerektiğini de söyledi.
Ante Rebic'in performansının düşük olduğunu söyleyen Aybaba, "Rebic'in performansı çok düşük. Performansı etkileyen mental şeyler de vardır. Böyle bir oyuncunun performansının bu kadar düşük olmasında bir şeyler vardır ama bu hocanın işi." dedi.
"Semih bizim rol modelimiz"
Feyyaz Uçar ise Semih Kılıçsoy ile ilgili olarak şu değerlendirmelerde bulundu:
"Son ana kadar ayakta duruyor ama onun karşısında kendini yere atan oyuncular var. İstanbulspor maçında ona sarı kart aldırtmak için yere atanlar oldu kendini. Semih'le ilgili tek eksik sol ayak çalışmaları yapmalı. Semih'i mümkün olduğu kadar elimizde tutmak istiyoruz. Biz Türk'üz ama dünya takımı olacağız. Altyapıdan birkaç Semih yetiştirip, oyuncu satarak alttan gelenlerin önünü açmak istiyoruz. Semih bizim rol modelimiz. Her sene bir Semih çıkmaz ama başka mevkilerde bulabiliriz. Altyapıdaki bütün oyunculara ayrı bir eğitim başlattık. Hepsi özel dersler alacaklar. Her zaman başaramayabilirsiniz ama artık tek taraflı işlemeyecek. Sadece al, al değil, satacağız da."
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