Beşiktaş, yeni sezonda Giovanni van Bronckhorst önderliğinde sahaya çıkacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş, yeni sezonda Giovanni van Bronckhorst önderliğinde sahaya çıkacak

Beşiktaş, yeni sezon öncesi Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst'u teknik direktörlük görevine getirdi. Van Bronckhorst'un yardımcılıklarını Serdar Topraktepe ve Jean Paul van Gastel yapacak. Van Bronckhorst'un teknik direktörlük kariyerinde 6 kupası bulunuyor. Ayrıca, futbolculuk kariyerinde de başarılı olan van Bronckhorst, milli takımda 106 kez forma giydi.

06.06.2024 10:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, yeni sezonda Giovanni van Bronckhorst önderliğinde sahaya çıkacak. Hollandalı teknik adamın yardımcılıklarını, Serdar Topraktepe ve Jean Paul van Gastel yapacak.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, teknik direktörlük görevine Hollandalı çalıştırıcı Giovanni van Bronckhorst'un getirildiğini duyurdu. Siyah-beyazlılar, bir yılı opsiyonlu 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı van Bronckhorst'un yardımcılıklarını Serdar Topraktepe ve Jean Paul van Gastel'in yapacağını bildirdi.

Teknik direktörlük kariyerinde 6 kupaya sahip

Feyenoord U-21 Takımı'nda teknik direktörlüğe başlayan Giovanni van Bronckhorst, A takımda yardımcı antrenörlük tecrübesi yaşadıktan sonra Mayıs 2015'te Hollanda ekibinin başına geçti. Sahada genellikle 4-3-3 dizilişini tercih eden 49 yaşındaki teknik adam, Feyenoord'un başında 176 maça çıktı ve 1.99'luk puan ortalaması tutturdu. 2019 yılında görevinden ayrılan Hollandalı teknik direktör, 2020 yılında Çin'in Guangzhou City takımı ile anlaştı fakat sadece 23 maçta takımın başında bulundu. Son olarak futbolculuk kariyerinde de formasını giydiği İskoçya ekibi Rangers ile anlaşan van Branckhorst, 68 maçta 2.01 puan ortalaması yaptı.

Van Bronckhorst, teknik direktörlük kariyeri boyunca bir kez Hollanda Ligi şampiyonluğu, 2 kez Hollanda Kupası, 2 kez Hollanda Süper Kupa, 1 kez de İskoçya Kupası şampiyonlukları elde etti. Hollandalı, Rangers'ı 2021-22 sezonunda UEFA Avrupa Ligi finaline taşımayı başardı.

Giovanni van Bronckhorst, Kasım 2022'den itibaren takım çalıştırmıyor.

Milli formayı 106 kez giydi

Kariyerine orta saha oyuncusu olarak başlayan Giovanni van Bronckhorst, ilerleyen dönemlerde oynadığı takımlarda sol bek olarak da görev yaptı. Van Bronckhorst, Rotterdam alt yapısında başladığı kariyeri boyunca sırasıyla Feyenoord, Waalwijk, Rangers, Arsenal ve Barcelona kulüplerinde oynadı. 106 kez milli formayı giyen Endonezya asıllı Hollandalı, milli takımda 6 gol kaydetti. Giovanni van Bronckhorst, Temmuz 2010'da futbolculuk kariyerini sonlandırdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Giovanni Van Bronckhorst, Serdar Topraktepe, Hollanda, Beşiktaş, Van, Teknik Direktör, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, yeni sezonda Giovanni van Bronckhorst önderliğinde sahaya çıkacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:37 Benzine ve motorine indirim geliyor Benzine ve motorine indirim geliyor
09:00 İsrail, Gazze’de Nuseyrat Mülteci Kampı’ndaki okulu vurdu En az 39 kişi hayatını kaybetti İsrail, Gazze'de Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki okulu vurdu! En az 39 kişi hayatını kaybetti
08:42 Müsavat Dervişoğlu’na iddiayı sordular: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener’e yardımcılık mı teklif etti Müsavat Dervişoğlu'na iddiayı sordular: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener'e yardımcılık mı teklif etti?
07:24 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Akşener’in Beştepe’deki görüşmesine ilk yorum Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Akşener'in Beştepe'deki görüşmesine ilk yorum
01:57 Kuş gribinde ilk ölümcül vaka DSÖ’den “Hazır olun yeni pandemi geliyor“ uyarısı Kuş gribinde ilk ölümcül vaka! DSÖ'den "Hazır olun yeni pandemi geliyor" uyarısı
10:01 Ayrılık iddiaları giderek güçleniyor Icardi’den Galatasaray taraftarını kahreden hareket Ayrılık iddiaları giderek güçleniyor! Icardi'den Galatasaray taraftarını kahreden hareket
09:49 “Dilan 2 aydır dışarıda“ sözleri Polat ailesinden cevap: Böyle bir şey söz konusu bile değil "Dilan 2 aydır dışarıda" sözleri Polat ailesinden cevap: Böyle bir şey söz konusu bile değil
09:42 Acun’a ’’Mert Hakan kalacak mı’’ diye soruldu Bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi Acun'a ''Mert Hakan kalacak mı?'' diye soruldu! Bir saniye bile düşünmeden yanıt verdi
09:07 Farah Zeynep Abdullah’tan Mehmet Ali Erbil’in ekrana dönmesine tepki Farah Zeynep Abdullah'tan Mehmet Ali Erbil'in ekrana dönmesine tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 10:13:14. #1.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş, yeni sezonda Giovanni van Bronckhorst önderliğinde sahaya çıkacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement