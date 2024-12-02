Beşiktaş, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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Beşiktaş, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

Beşiktaş, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte siyah-beyazlıların galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Kara Kartal, bir sonraki hafta oynanacak derbide Fenerbahçe'yi konuk edecek.

02.12.2024 21:52
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk oldu. Sahadan 1-1 beraberlikle ayrılan siyah-beyazlıların galibiyet hasreti 5 maça çıktı.

İLK GOL HATAYSPOR'DAN

Oyunun ilk yarısında zaman zaman Beşiktaş savunmasının arkasına sarkarak pozisyonlar üretmeye çalışan Hatayspor, 29. dakikada 1-0 öne geçti. Cemali'nin sol kanattan çizgiye inip kale sahasına açtığı ortada top altı pasın içinde Emirhan Topçu'dan sekerek penaltı noktasına geldi. Penaltı noktasında bulunan Görkem'in, sol ayağının içiyle çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve Hatayspor büyük bir sevinç yaşadı.

CIRO IMMOBILE SAHNEYE ÇIKTI

Geriye düşmesinin ardından ataklarına devam eden Beşiktaş, aradığı golü 41. dakikada duran toptan buldu. Masuaku'nun kullandığı köşe vuruşunda Immobile topa yükselerek kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Bu golün ardından Beşiktaş durumu 1-1 yaptı ve soyunma odasına eşitlikle gidildi.

GEDSON FERNANDES'İN İKİ KRİTİK POZİSYONU

Karşılaşmanın ikinci yarısında Beşiktaş ve Hatayspor rakip kalelerde ikinci golü ararken, en net pozisyonları siyah-beyazlılar buldu. Maçın 71. dakikasında Immobile, Calvo'ya ön alan baskısı yaparak topu kaptı. Gedson Fernandes'e attığı pasta Portekizli yıldız, kaleci Erce ile baş başa kaldı. Gedson şut çekmek yerine solunda bulunan Semih'e yerden pas vermek istedi ancak savunmada Diack araya girerek kalesinde büyük bir tehlikeyi önledi.

Maçın 76. dakikasında Gedson Fernandes, ceza sahasında topla birlikte girdi. Portekiliz isim topu sürerek sağ ayak içiyle şutunu çekti ancak kaleci Erce bu pozisyonda gole izin vermedi. Kaçan pozisyonun ardından Gedson Fernandes büyük üzüntü yaşadı.

TOPRAKTEPE'DEN CHAMBERLAIN SÜRPRİZİ

İkinci yarıda önce Milot Rashica'nın yerine Al Musrati'yi sahaya süren Serdar Topraktepe, 78. dakikada sürpriz bir değişikliğin altına imza attı. Alex Oxlade-Chamberlain, geçen sezon 26 Mayıs 2024'te çıktığı Kasımpaşa maçından sonra ilk kez Hatayspor karşısında şans buldu. İngiliz futbolcu, Semih Kılıçsoy'un yerine oyuna girdi. Maçın 84. dakikasında Salih Uçan ve Tayyip Talha Sanuç oyundan çıktı. Can Keleş ve Bakhtiyor Zaynutdinov oyuna dahil oldu.

EMİRHAN'IN GOLÜ GEÇERSİZ SAYILDI

Beşiktaş'ın 90+5'te Emirhan Topçu ile golü buldu ancak Emirhan'ın kaleci Erce Kardeşler'e faul yapıldığı gerekçesiyle hakem golü geçersiz sayıldı.

GALİBİYET HASRETİ 5 MAÇA ÇIKTI, SIRADAKİ RAKİP FENERBAHÇE

Ligde beş haftadır kazanamayan Beşiktaş puanını 22 yaptı. Hatayspor puanını 8'e yükseltti. Süper Lig'de cumartesi günü Beşiktaş derbide Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Hatayspor, Başakşehir'e konuk olacak.

Trendyol Süper Lig, Ciro Immobile, Hatayspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Hatayspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Çelikk:
    Çöptaş Bir Beşiktaşlı olarak İnşallah Fenerbahçe Vodafone da Gömer senin gibi rezil takım görmedim 3 5 Yanıtla
  • Osman A:
    Hocada gitti,sorun şimdi ne? Kovun şu ruhsuzları çıkın A2 takımla,en yine ilk 5'e girer bu takım.Gençlerin önünü açın.Milyonluk ruhsuzları gönderin gitsin.Şu an tek sorun bu sözde futbolcular. 5 2 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    ferhatın 8taşı. ( Bu arada ferhatı merak edenler için söylüyorum, utancından baska isimlerle yorum yapıyor. Bir tanesi "Sadece Beşiktaş" ) 2 2 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Lama gibi tükürüp duran Bronckhorstu artık görmeyeceğiz. 3 1 Yanıtla
  • Nicola:
    Beter olsunlar,israile sattilar bizi 0 2 Yanıtla
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