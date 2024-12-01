Beşiktaş Hatayspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Beşiktaş Hatayspor Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş Hatayspor Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, Hatayspor maçı öncesi hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde tamamladı.

01.12.2024 15:32
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçla tamamlandı. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Siyah-beyazlılar, Hatayspor ile oynayacağı maç için bugün saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Adana'ya hareket edecek. Ardından karayoluyla Mersin'e giderek kampa girecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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